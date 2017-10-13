منذ 20 دقيقه
عدن في المعسكر!!
  هي باب إلى الجنوب وباب إلى الشمال.. بلاد الوادي الأعظم (تبن) بعد أن يتحد مع (ورزان) فوق العند، حتى يصب في بحر عدن.. هي لحج إذن!! ولع نظام صالح بجغرافيا الجنوب أيما إيلاع، وكان مشروعه المفضل في مسيرة التنمية المزعومة "الطريق"، كان يسميه "الشريان"! وكان الطريق إلى عدن هاجسا قديما
منذ 51 دقيقه
ما يجري بساحة العروض هي محطة من محطات التسوية اليمنية.
  ساحة الشهيد مدرم لها رأس واحد وساحة الشهداء لها ثلاثه رؤوس . اقرأ بتركيز مالم اتركه في سلة المهملات. ما يجري بساحة العروض بخور مكسر (الشهداء) هي محطة من محطات التسوية اليمنية. ثلاثة مشاريع سياسية في ساحة الشهداء بخورمكسر كل مشروع اهون واضعف من الاخر. ساحة الشهداء بخورمكسر
منذ 56 دقيقه
#ولو_كان_مجلسآ_منزلآ_من_السماء_ماقبلوا_به #حزب_الشر
  المجلس الإنتقالي الجنوبي ليس هو عيدروس ولا هو شلال ولا هو هاني بن بريك ولاهو أحمد بن بريك ولا هو لطفي شطاره ولا هو لملس ولا هو أي اسم من اسماء أعضاءه مع حفظ الألقاب لهم جميعآ . المجلس الانتقالي ليس هو الضالع ولا أبين ولا عدن ولا يافع ولا الصبيحة ولا شبوة ولا حضرموت ولا
منذ ساعه و 5 دقائق
الرئاسة والحكومة اليمنية تتجاهلان ضبط خلية الإصلاح الإرهابية في عدن
  لاحظ مراقبون صمتا تاما من قبل رئاسة الجمهورية اليمنية في المهجر وكذلك حكومة بن دغر في مقرها المؤقت في منتجع معاشيق بمدينة عدن عاصمة الجنوب العربي تجاه ضبط عصابة تخريبية في مقر حزب الاصح بعدن وإعتقال عدد من المخربين يناهزون العشرة أفراد ولم يصد أي تعليق أو بيان حول ذلك
منذ ساعه و 19 دقيقه
تنظيم القاعدة ينعي مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف ا(توثيق)
  نعى تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف في رسالة مطوّلة نشرتها مجلة الأفاق الناطقة باسم التنظيم وتعد هذه سابقة في مسيرة التنظيم الذي يعتبر الإخوان المسلمين فصيلا مفرطا بثوابت الدين . واثنى التنظيم على مسيرة الشيخ الذي
الرئيسية مقالات ما يجري بساحة العروض هي محطة من محطات التسوية اليمنية.
مقالات
الجمعة 13 أكتوبر 2017 02:16 مساءً

ما يجري بساحة العروض هي محطة من محطات التسوية اليمنية.

علي الزامكي
مقالات أخرى للكاتب
صراع مشاريع تديرها استخبارات يمنيه بوجوه جنوبيه .
متى سيهرب بن دغر من قصر المعاشيق ؟
لماذا فشلت قيادات المكونات في ادارة العملية السياسية بالجنوب؟
هل الرئيس هادي قادر على بلورة الأوراق المؤجلة ؟
من دمر عدن في حرب 2015 ?
التحالفات هي من تحدد مستقبل اللعبة في اليمن !!
راقبوا التحويلات البنكية إلى أبين !!
إصرار الرئيس هادي على نظام الأقاليم كارثة على الشعبين الجنوبي والشمالي.
تفوق المخلوع عفاش على الرئيس هادي شعبياً
الرئيس هادي بين ناري خصومه وانصاره والمحاكمة المنتظرة

 

ساحة الشهيد مدرم لها رأس واحد وساحة الشهداء لها ثلاثه رؤوس .

اقرأ بتركيز مالم اتركه في سلة المهملات.

ما يجري بساحة العروض بخور مكسر (الشهداء) هي محطة من محطات التسوية اليمنية.

ثلاثة مشاريع سياسية في ساحة الشهداء بخورمكسر كل مشروع اهون واضعف من الاخر.

ساحة الشهداء بخورمكسر استخدموها مظله ومقدمه سياسية لتحقيق التسوية اليمنية وما يجري داخل ساحة الشهداء بخور مكسر هي محطة من محطات التسوية اليمنية وهي بمثابة ساحة جنوبية مهمتها سفلتت الارضية لاسقاط قضية الجنوب باعتبارها القضية المحورية في نجاح التسوية اليمنية والشماليون المؤيدون لمهرجان ساحة الشهداء وبجوارهم جماعة الشرعية اليمنية يدركون ان كسر عنق قضية الجنوب لا يمكنه يتحقق الا من داخل ساحاتها .

كما نراه حتى لو لم يفصح عن مشروعه بساحة الشهداء بخورمكسر فان ساحة الشهداء لها ثلاثة رؤوس وساحة الشهيد مدرم لها رأس واحد.

اسباب الازمة بالعقل الجنوبي تتبلور في عدم تمييز ساستها بين قضيته الوطنية وبين مكانته داخل القضية الجنوبية لهذا السبب نرى السياسي اليمني يلعب داخل ساحتكم بفضل ذلك العقل السياسي الجنوبي المعاق الذي يقيس قضية الجنوب في مساحة مكانته فيها.

 

هناك اربعه مشاريع:

المشروع الاول ساحته شارع الشهيد مدرم وله رأس واحد وهدفه محدد ويسير نحو استعادة دولة الجنوب بحدودها السابقه .

ساحة الشهداء بخورمكسر لها اكثر من رأس وكل راس له هدف يختلف عن الاخر و سيكتشفون الطيبون انهم كانوا مخدوعين بشعارات كاذبه.

 

الثلاثة المشاريع بساحة الشهداء هي التالي:

مشروع فك الارتباط ومشروع الاقاليم السته ومشروع الوحدة.

المشروع الاول بساحة الشهداء يحمل نفس مشروع ساحة شارع الشهيد مدرم ومكانهم الطبيعي بشارع الشهيد مدرم ولكن هذا الراس اناني وذاتي وتفكيره السياسي لا يتعداء حدود قريته ومثل تلك النوعية من البشر لا تصلح تكون في مقدمة الصفوف فما بالك تجعلها في هرم قيادته.

 

المشروع الثاني يحمل مشروع الاقاليم واغلبية انصاره بسطاء يتمترسون بوازع المنطقة التي ينتمي اليها الرئيس والزمن كفيل بكشف حقيقة مشروعهم وسيعودون الاغلبية الساحقة منهم الى حضن ثورتهم الجنوبية .

 

المشروع الثالث هو مشروع الوحدة وهو الاضعف والاهون في كل المشاريع اعلاه وانصاره لا يتعدوا افراد اسرهم ويلعب بين الثلاثة المشاريع اعلاه باحترافيه لينتزع منهم الشرعية الجنوبية وسيكون مدعوم شمالياً بطريقه غير مسبوقه في تاريخ اليمن لكنه اعجز من ان يعلن صوته بالشارع.

 

الخلاصة:

من اراد دولة جنوبية بحق وحقيقة دون تزييف للعقل السياسي الجنوبي فساحته الحقيقية شارع الشهيد مدرم وما عداه ينتظره باب اليمن بشعارات مختلفه.

جمعتكم مباركة .

علي الزامكي

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال