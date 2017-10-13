ولو_كان_مجلسآ_منزلآ_من_السماء_ماقبلوا_به #حزب_الشر

المجلس الإنتقالي الجنوبي ليس هو عيدروس ولا هو شلال ولا هو هاني بن بريك ولاهو أحمد بن بريك ولا هو لطفي شطاره ولا هو لملس ولا هو أي اسم من اسماء أعضاءه مع حفظ الألقاب لهم جميعآ .

المجلس الانتقالي ليس هو الضالع ولا أبين ولا عدن ولا يافع ولا الصبيحة ولا شبوة ولا حضرموت ولا ردفان ولا سقطرى ولا المهرة ولا لحج .. هو ليس أي من هؤلاء بحد ذاته .

المجلس الانتقالي الجنوبي هو #الجنوب ... هو كيان سنسعى بكل قوة لان يكون جامع لكل القوى الجنوبية على الساحة سياسية كانت أو قيادات مقاومة كعسكريون كانوا ومازالوا في الجبهات ...دون إقصاء أو تهميش أحد ...

وندعو المجلس وأعضاء رئاستة أن يدعون الجميع إلى فتح نافذة حوار لتقريب المواقف وتذليل الصعوبات لاستكمال دورة في لملمة كل مراحل الشتات والفرقة .

المجلس الانتقالي بالنسبة لي شخصيآ ليس إلا ثمرة نجاح سنوات طوال من النضال والكفاح والتضحيات ضد سياسية منظومة عصابات صنعاء ونظامها القبلي التي خاضها كل الشعب الجنوبي وقدم في سبيل الخلاص من هذا النظام الآلاف من الشهداء والآلاف من المعتقلين والمخفيين طوال 8 سنوات من النضال السلمي داخل الساحات .

يريد إعلامهم ومن ينساق خلف مطابخهم الإعلامية أن يصوروا للناس أن المجلس الانتقالي هو ملكية خاصة لعيدروس أو لهاني بن بريك أو لشلال ... وانا اقول لهم المجلس الانتقالي ليس ملك هؤلاء .. بل المجلس وهؤلاء هم ملك الشعب الجنوبي .

بعد أن شظوا وفتتوا الحراك الجنوبي السلمي من مكون واحد إلى 72 مكون لتتشتت الآراء وتختلف النفوس وكل مكون يشتي يكون هو صاحب الكلمة هكذا هي خططهم في تفريخ المكونات لتجزءة ثورة الجنوب ..

وهاهو الرابع عشر من أكتوبر ستشرق شمسه غدآ وسيكون تحت اشعتها مكون جنوبي واحد يظم غالبية أطياف الشعب في الجنوب ومن كل محافظات الجنوب وتحت قيادة موحدة للقضية وللجنوب ...

وإن كان في هذا المجلس عيبآ أو عوار فاننا من الواجب تقييمه وتعديله ... لا أن يتم اضعافه ومحاولة شيطنته ووئد تجربتة حتى قبل أن تبدأ ...

لأن النتيجة في الأخير والتي هم يريدونها هو وجود انشقاق جنوبي جنوبي ليقولوا للعالم ... انظروا ... هؤلاء ليسوا حق دوله .. هؤلاء مختلفون ... هؤلاء سذج قصر ... متصارعون على المصالح وليسوا أصحاب قضية ... ليستمروا بوصايتهم على الجنوب وتستمر الحروب والنزاعات التي عشنا فيها منذ 50 عام لتتعلق حياة الناس وتتعطل .. بينما هم يعيشون حياة رغيدة هم وأولادهم في بلاد الغيوم والمطر ..

لا أمجد أشخاص ... ولكني احترم الرجال ... والمجلس الأنتقالي صار هو الثقل السياسي للجنوب وشعبة ليكون رقمآ صحيح في كل معادلات الحلول السياسية ..

ليس عدلآ .... ان تضيع كل تلك التضحيات هباء ... لنظل نتخبط بين ذلك وذاك ...

المجلس الانتقالي قيمة وطنية جنوبية لكل مراحل النضال ... واعضاءه ليسوا مخلدون أو معصومون وكلنا كذلك ..

لكنه بحق هو تتويج لكل مراحل النضال الجنوبي ... حتى وإن كانت لنا تحفظات .. فهي لن ترتقي للاحقاد أو للدعوة للانشقاقات .. وسنقول ونفصح ونتحدث عنها في حينها وسنطالب بمعالجتها ..

أما اليوم ...

فلا مزاح ولاتفريط في توحيد الصف والاحتشاد العظيم لشعب عظيم تحت مظلة مكون واحد نستطيع من خلاله مناقشة وحل كل رؤانا وازالة التضادات منها ..

من حق الجنوب وشعبه أن يكون لهم كيانهم الجامع والممثل لهم ولصوتهم ... مثلما لمشائخكم ودراويشكم ولصوصكم أحزاب تعيشون وتحكمون وتسرقون وتفسدون من خلالها ...

مع أن المقارنة بين حزب ... وشعب هي جريمتي في هذا المقال ..

اي كيان جنوبي ... ايآ كان .. حتى وان لم يكن به عيدروس وشلال وبن بريك لن يرضوا عنه ورب الكعبة ...

لأن الهدف ليسوا الأشخاص بقدر ماهو الكيان نفسه الذي يهدد وجودهم وحزبيتهم لذلك تراهم يريدون أن يتفتت أي مجلس جنوبي ولو كان برأسه ملاك منزل وليس بشر ..

#المعلا_تجمعنا

#لاجل_الجنوب_وليس_لاجل_اشخاص .. ✌

عبدالقادر القاضي / أبو نشوان

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