الرئاسة والحكومة اليمنية تتجاهلان ضبط خلية الإصلاح الإرهابية في عدن

لاحظ مراقبون صمتا تاما من قبل رئاسة الجمهورية اليمنية في المهجر وكذلك حكومة بن دغر في مقرها المؤقت في منتجع معاشيق بمدينة عدن عاصمة الجنوب العربي تجاه ضبط عصابة تخريبية في مقر حزب الاصح بعدن وإعتقال عدد من المخربين يناهزون العشرة أفراد ولم يصد أي تعليق أو بيان حول ذلك بالمباركة أو الشجب.

وقال مراقب لـ شبوه برس – أن صمت الرئاسة والحكومة يدل على وجود إنقسام في أعلى هرم السلطة حول هذه القضية مع إقرار ضمني بتوقع إنغماس حزب الاصلاح في محذور الإرهاب , فأغلبية المستشارين للرئيس هادي يرون أن الأمر حدث جنائي يجب خضوعه للقانون والقضاء الذي يجب أن يفعل في عدن والمناطق المحررة وفريق آخر يتبع حزب الاصلاح واليمنيين بشكل عام يعتبرون ضبط عصابة الإرهاب في عدن ومن قبل "شلال شايع" عمل عدائي ضد الجمهورية والوحدة اليمنية وأن تم ضبط المتهمين بالجرم المشهود والأدلة المادية .

الصحفي "فتاح المحرمي" أدلى بدلوه معلقا على القضية في منشور رصده "شبوه برس" على حائطه الخاص قائلا : أن محافظ عدن المفلحي زوروا باسمه حساب تويتر وغردوا تضامنا مع الإصلاح .. فنفى المفلحي ذلك بل وشن عليهم هجوم عنيف..

وتساءل "المحرمي" أليست هذه المواقف دليل قاطع على أن ما خفي من إرهاب وتخريب الإصلاح هو اعظم..

اتبعنا على فيسبوك