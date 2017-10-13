الرئاسة والحكومة اليمنية يتجاهلون ضبط خلية الإصلاح الإرهابية في عدن لاحظ مراقبون صمتا تاما من قبل رئاسة الجمهورية اليمنية في المهجر وكذلك حكومة بن دغر في مقرها المؤقت في منتجع معاشيق بمدينة عدن عاصمة الجنوب العربي تجاه ضبط عصابة تخريبية في مقر حزب الاصح بعدن وإعتقال عدد من المخربين يناهزون العشرة أفراد ولم يصد أي تعليق أو بيان حول ذلك

تنظيم القاعدة ينعي مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف ا(توثيق) نعى تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف في رسالة مطوّلة نشرتها مجلة الأفاق الناطقة باسم التنظيم وتعد هذه سابقة في مسيرة التنظيم الذي يعتبر الإخوان المسلمين فصيلا مفرطا بثوابت الدين . واثنى التنظيم على مسيرة الشيخ الذي

الآلآف من الجنوبيون يؤدون صلاح الجمعة في الشارع الرئيسي بالمعلا (صور) أدى الآلاف من أبناء شعب الجنوب العربي صلاة الجمعة ظهر اليوم في الشارع الرئيسي بالمعلاة خطب للجمعة وأم المصلين وكيل وزارة الاوقاف والارشاد خطيب جمعة شارع مدرم _ المعلا الشيخ وضاح الصبيحي وهو نجل الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي . طلائع وفود المشاركين في فعالية الغد

شرطة كريتر تتمكن من استعادة مبلغ 1مليون و600 ألف ري والقبض على أحد المتهمين بعد أقل من ساعتين من وقوع السرقة. تمكنت شرطة كريتر من كشف غموض قضية سرقة بلغ كبير من المال من داخل سيارة مواطن أمام مستوصف بابل في كريتر حيث اقدم ثلاثة اشخاص بكسر زجاج سيارة كانت واقفة أمام مستوصف بابل وسرقة مبلغ وقدره اثنين مليون ونصف ريال يمني وقطعة سلاح آلي ارسلان . وعلى ضوء