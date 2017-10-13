الآلآف من الجنوبيون يؤدون صلاح الجمعة في الشارع الرئيسي بالمعلا (صور)
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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 13 أكتوبر 2017 01:45 مساءً
أدى الآلاف من أبناء شعب الجنوب العربي صلاة الجمعة ظهر اليوم في الشارع الرئيسي بالمعلاة
خطب للجمعة وأم المصلين وكيل وزارة الاوقاف والارشاد خطيب جمعة شارع مدرم _ المعلا الشيخ وضاح الصبيحي وهو نجل الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي .
طلائع وفود المشاركين في فعالية الغد التي يشرف عليها المجلس الانتقالي الجنوبي بمناسبة الـ 14 من أكتوبر بدأت تصل إلى ضواحي عدن وسيستمر وصولها مساء اليوم وصباح الغد .
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