شرطة كريتر تتمكن من استعادة مبلغ 1مليون و600 ألف ري والقبض على أحد المتهمين بعد أقل من ساعتين من وقوع السرقة.

تمكنت شرطة كريتر من كشف غموض قضية سرقة بلغ كبير من المال من داخل سيارة مواطن أمام مستوصف بابل في كريتر حيث اقدم ثلاثة اشخاص بكسر زجاج سيارة كانت واقفة أمام مستوصف بابل وسرقة مبلغ وقدره اثنين مليون ونصف ريال يمني وقطعة سلاح آلي ارسلان .

وعلى ضوء البلاغ تحرك مدير شرطة كريتر العقيد فضل الجحافي ونائبه سهيل إسكندر وفريق البحث الجنائي ومن خلال معاينة مسرح الجريمة تم وضع خطة بحث سريعة وتمكن رجال الأمن من ضبط أحد المتهمين واستعادة مليون و ستمائة ألف من المبلغ وكذا قطعة السلاح المسروقة.

كما تم ضبط السيارة التي استخدمها المتهمين بالسرقة وتم مباشره التحقيقات مع المتهم وفتح محضر جمع استدلالات بالواقعة وتسجيل بلاغ جنائي بالواقعة .

ومازال البحث مستمر في تعقب المتهمين الهاربين وعددهم اثنين لينالوا جزائهم القانوني ، علما بأن المتهمين من ذوي السوابق في السرقة والتقطع والحرابه وقد سبق وان تم ضبطهم في قضايا سابقه متلبسين وافرجت عنهم النيابة.

المكتب الإعلامي إدارة أمن عدن

الخميس12 أكتوبر 2017

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