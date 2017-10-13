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بن عيدان : أصحاب المشاريع الفردية في الجنوب : يرون أن المجلس الإنتقالي لا يلبي أنانيتهم

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 13 أكتوبر 2017 11:19 صباحاً

 

وصف الأكاديمي والسياسي الجنوبي " د حسين لقور بن عيدان" أصحاب المشاريع الفردية من السياسيين الجنوبيين بأنهم يغردون خارج السرب .

 

وقال "بن عيدان" في تغريدة رصدها موقع "شبوه برس" أن أصحاب المشاريع الفردية في الجنوب لا يطيب لهم ان يروا حامل سياسي جنوبي مؤسسي لانهم يشعرون ان هذا لا يلبي انانيتهم و لا يحقق اطماعهم الخاصة.

‏مفيد جدا لو انهم اقاموا مؤسسة سياسية لها هياكل تنظيمية و قادوا عملا سياسيا من اجل الجنوب من خلال تلك المؤسسة لكنهم اثروا التحليق خارج السرب.

 

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