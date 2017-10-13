حركة النهضة تدين إجراءات امن عدن بحق (إرهابيين) ينتمون لحزب الإصلاح

ادانت حركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين رغم زعمها أنها سلفية ،الإجراءات التي اتخذها أمن عدن بحق عناصر إرهابية منتمية لحزب الإصلاح المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة (إرهابية) بعدد من الدول العربية .

وفي بيان لحركة النهضة الذي اتحدت فيه مع عدد من الاحزاب اليمنية جاء فيه:

تتابع الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية بقلق بالغ التداعيات المترتبة عن حملة الاعتقالات التي طالت قيادات وناشطين في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن، معربة عن أسفها وخشيتها من تبعات هذا العمل الذي ينذر بتهديد الحياة السياسية باليمن والتعددية الحزبية التي تعد ابرز مكتسبات النضال الوطني واهم ركائز النظام السياسي في البلد".

وطالبت الحركة بمحاسبة امن عدن واخلاء مقر الاصلاح منه رغم المواد الخطرة التي "حرزت من المقر" حسب الامن وقالت: "نطالب الحكومة ووزارة الداخلية بالقيام بواجباتها تجاه ما تتعرض له القيادات الادارية في المحافظة واطلاق سراح المعتقلين فورا ورد اعتبارهم واخلاء مقر الاصلاح بعدن ومحاسبة من يقف وراء استهداف الابرياء خلافا لأحكام القانون اليمني".

وفي سياق متصل دعت حركة النهضة التي كانت تدعي بأنها إحدى فصائل الثورة الجنوبية دعت الى الاحتشاد في ساحة العروض التي دعا اليها سابقا حزب الإصلاح اليمني نكاية بالمجلس الإنتقالي الذي فوضه الجنوبيين لتمثيلهم ولإدارة وطنهم وهذا ما يؤكد بأن حركة النهضة هي إحدى فصائل جماعة الإخوان المسلمين المصنفة (إرهابية)في عدة دول عربية .

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