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اخبار المحافظات

الكشف عن حقيقة الحريق بمقر حزب الاصلاح وكيف احترق 3 اشخاص بداخله

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 13 أكتوبر 2017 09:46 صباحاً
صورة تعبيرية من أرشيف شبوه برس

 

كشف مصدر يقطن بجوار مقر حزب الاصلاح بكريتر الذي تعرض للحريق، ان اربعة اشخاص دخلوا المقر بشكل طبيعي، وما ان خرجوا حتى اندلع الحريق.

وقال المصدر ان الاربعة الاشخاص الذي غادروا المقر قبل احتراقه بدقائق، كانوا على متن سيارة كثيرة التوقف امام المقر..

 

واكد ان الجميع هرعوا بعد مشاهدة السنة اللهب، بينهم شباب من معسكر 20 شاركوا في عملية اطفاء المقر، وبعد ان هدأت اللسنة اللهب  دخل عدد من الشباب الى المقر، الا ان انفجارا  حدث حينها، وتسبب في احتراق ثلاثة من الشباب جراء  احتراقهم داخل المقر.

 

واكد المصدر ان الحريق تم بايدي خلية اخوانية واستهدف وثائق تدين الاخوان بدعم الارهاب، خاصة بعد استخراج من مقر الاخوان  بالقلوعة كميات كبيرة من الألغام الأرضية و المتفجرات  بينها مادة السي فور ومعدات تستخدم في العمليات الأرهابية

 

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