قيادي بقوات الدعم والاسناد يدعو الجماهير للاحتشاد في شارع المعلا ويوجه رسالة مهمة

دعا قائد الكتيبة الثانية باللواء الأول دعم وإسناد العقيد فواز الشبحي كافة شعب الجنوب للاحتشاد غدا وبعد غد في شارع المعلا بالعاصمة عدن لإحياء الذكرى ال 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة التي تأتي بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها أبطال جيشنا ضد الانقلابيين في جبهات القتال وكذا ملاحقة عناصر التطرف والإرهاب في كافة مناطق الجنوب.

وأضاف الشبحي من أبين العز والشموخ ومن جبال مودية تحديدا نرسل رسالة لقوات التحالف العربي (شركاءنا في النصر) أننا قريبا سنسمعكم خبر تحرير محافظة أبين كافة من فلول الإرهاب الذي ظل المخلوع صالح يهدد به أمن المنطقة على مدى عقود مضت ومعنا زملاءنا من قوات الحزام الأمني في محافظة أبين.

وأكد الشبحي وقوف كل المقاتلين إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يعد النواة الأولى في طريق تأسيس الدولة الجنوبية الحديثة.. وهذا عهد قطعناه على أنفسنا بأن نظل مخلصين لشهداء الجنوب الذين سقطوا بجوارنا في جميع الساحات.

وأردف أن شعب الجنوب أمام معركة صعبة يجب أن ينتصر فيها وهي معركة مكافحة الفساد الذي يعد الوجه الآخر للإرهاب.

كما حيا قوات التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي دعمتنا في تحرير أرضنا من الغزاة ونأمل منهم دعمنا في تأسيس دولتنا المنشودة "الجنوب العربي".

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