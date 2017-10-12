الشيخ عبدالعزيز الجفري يوجه رسالة بمناسبة ذكرى 14 أكتوبر

بسم الله الرحمن الرحيم

.بيان بمناسبة الذكرى ال 54 لثورة 14 إكتوبر المجيدة (ذكرى مجيدة وثورة تتجدد)

يا ابناء الجنوب العربي

الحر الأبي..

على كامل الارض الجنوبية من اقصاها الى اقصاها رجالا ونساء وشبابا واطفالا ..

هاهي الذكرى (54) لثورة 14/ إكتوبر المجيدة تهل علينا ونستقبلها بفخر واعتزاز هذه الذكرى العظيمة التي ضرب أبناء الجنوب العربي فيها وما زالوا أروع الامثلة البطولية في الفداء والإقدام والتضحية.

فهنيئآ لكل ابناء الجنوب العربي هذه الذكرى العظيمة.

الأخوة والاخوات

أبناء شعب الجنوب العربي

الحر الأبي:

@ تاتينا الذكرى (54) لثورة الرابع عشر من اكتوبر..

لنقف فيها إجلالآ واكبارآ وتقديرآ وعرفانآ لأجدادنا وأبائنا الشهداء الذين قدموا ارواحهم رخيصة ثمنآ لعزة الوطن وكرامة أبنائة ورووا بدمائهم دروب الحرية على الامتداد الزمني لمسيرة الثورة الجنوبية والتي كانت قد سبقت يوم الرابع عشرمن اكتوبرعام 1963م فكان ذلك اليوم الاغر امتدادا لتلك الملاحم المجيدة فأصبح ذلك اليوم عنوان لمرحلة الكفاح الثوري المسلح وداعمآ للنضال السياسي الواعي المحنك الذي كان لرواد تلك المرحلة من مناضلي الجنوب العربي شرف المبادرة والاخذ بزمام القضية الجنوبية وعرضها في مختلف المحافل السياسية الدولية وانتزاع كثير من الحقوق السياسية التي توجت بإعلان الاستقلال الوطني فيما بعد.

@ تأتينا الذكرى الرابعة والخمسون لثورة الرابع عشر من إكتوبر...

لنتمسك بالقيم الوطنية التي آمنت بها هذه الثورة والمبادئ النضالية السامية التي حملها أبطالها وجعلوها نبراس يضيئون به درب نضالهم الثوري وعماد يتكئون عليه لمواصلة مسيرتهم النضالية .

@ تأتينا هذه الذكرى العزيزة اليوم .

وشعب الجنوب العربي يمضي بثبات في مسيرته النضالية الثانية تحت قيادة ممثل شعب الجنوب العربي ( المجلس الانتقالي الجنوبي) مواصلآ نضاله الوطني أكثر إنفتاحاً ورحابة على مختلف القوى الجنوبية الوطنية التي تؤمن بحق شعب الجنوب العربي في الحرية والاستقلال مآدين أيدينا بحب لكل وطني شريف يناضل من أجل إحقاق حق هذا الشعب العظيم الذي قدم قوافل من الشهداء الاحرار من أجل نيل سيادته وإستعادة دولته وبناء مستقبله المنشود على أسس العدل والمساواة والحرية والسلم والتعايش والديمقراطية والقبول والتشارك مع كل الدول الشقيقة والصديقة في صناعة مستقبل آمن خالي من الإرهاب.

@ تأتينا هذه الذكرى الغالية على قلب كل جنوبي..

لنجدد عهدنا الصادق لشهداء الوطن على طول المسيرة الثورية لأبناء الجنوب العربي وحتى اليوم بأننا على دربهم سائرون وعلى خطاهم ماضون حتى الاستقلال بإذن الله.

@ تاتينا ذكرى ال14 اكتوبر لندعو فيها كل أبناء الجنوب العربي دون إستثناء -ونحن منهم - لإستشعار المسؤولية التأريخية تجاه الوطن الغالي وأعلائه على ماسواه ونبذ التعصب والخلاف والفرقة بشتى صورها والعمل بشكل توافقي مشترك صادق لتحقيق تطلعات شعب الجنوب العربي العظيم.

@ تأتينا الذكرى الأكتوبرية اليوم..

لنقف وبصدق لتقييم مسيرة نضالنا الثوري وماتم إنجازة خلال الفترة السابقة والنظر بمسؤولية ووعي الى الخطوات المدروسة التي يجب علينا القيام بها من أجل المضي قدمآ بمسيرة الشعب الجنوبي بثقة وثبات نحو تحقيق تطلعاته الوطنيه.

@ تاتينا هذه الذكرى المجيده..

لنقدر الدور الكبير الذي اضطلع به التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة تجاه وطننا ودعمهم وإسنادهم لنا في دحر الغزو الحوثوعفاشي عن أراضينا الجنوبية وصد المد والتوسع الايراني في المنطقة العربية

هذا الدور الذي كان له الأثر الأكبر في عمليه تحرير الاراضي الجنوبية مجددين معهم عهدآ أخويآ متينآ صادقآ واضح المعالم ملبيآ لتطلعاتنا في الحرية والاستقلال وتثبيت دعائم الامن والاستقرار في عموم المنطقة والعمل سويآ على جعل المنطقة العربية منطقة أمن وأمان وسلام واستقرار والمضي يدآ بيد نحو صناعة مستقبل آمن ومزدهر وخالي من الارهاب.

@ ندعو كل أبناء وطننا الجنوبي للزحف والاحتشاد نحو مدينة عدن عنوان العزه والشموخ للمشاركة الفاعلة في أحتفالاتنا بهذه الذكرى العظيمة التي ستقام في شارع الشهيد مدرم في المعلا مجددين تأييدنا الكامل للمجلس الانتقالي الجنوبي ومتمسكين به ممثل لشعب الجنوب العربي وقائد سفينتها نحو بر الامان بإذن الله.

@ نجدد تهانينا لشعب الجنوب العربي بالذكرى الرابعة والخمسون لثورة الرابع عشر من إكتوبر المجيده..

سائلين المولى عزوجل أن يعيدها علينا وقد إستعدنا وطننا وحققنا إستقلالنا وبدأنا بناء دولتنا الجنوبيه المنشودة بإذن الله.

المجدوالخلود للشهداء

الشفاء العاجل للجرحى

الحرية العاجلة للاسرئ

...وإنها لثورة مستمرة لشعب صابر صامد حتى التحرير والاستقلال.

.اخوكم عبدالعزيز بن عبدالرحمن علي الجفري

رئيس حلف قبائل وأبناء شبوة

قائد المقاومة الجنوبية شبوة

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