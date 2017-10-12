الشيخ بن فريد والقائد ‘‘أبو اليمامة‘‘ يحضران الكرنفال البحري في عدن الصغرى(ملف صور)

قيادي بقوات الدعم والاسناد يدعو الجماهير للاحتشاد في شارع المعلا ويوجه رسالة مهمة دعا قائد الكتيبة الثانية باللواء الأول دعم وإسناد العقيد فواز الشبحي كافة شعب الجنوب للاحتشاد غدا وبعد غد في شارع المعلا بالعاصمة عدن لإحياء الذكرى ال 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة التي تأتي بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها أبطال جيشنا ضد الانقلابيين في جبهات القتال وكذا

أتحدى بن دغر أن ينشر كشف حساب لحكومته كما وعد! خلاصة المقال البكائي المطول أمس لرئيس حكومة شرعية المهجر احمد بن دغر إنه وجه وزارة ماليته والبنك المركزي لإعداد كشف حساب بالمصروفات ومصير عوائد نفط حضرموت وانا هنا اتحداه ووزير ماليته ومحافظ بنكه المركزي أن يعلنوا عن كشف حساب لموارد ومصروفات حكومته حسب ماطلبه

الوصوليون وكفارة عهد التصالح والتسامح هل عهد التصالح والتسامح الجنوبي يتحلل منه بعض المنافقين ليس بصيام 3 أيام أو بكفارة إطعام عشرة مساكين , بل وفق معادلة : التحلل من العهود المغلظة والنيل من المجلس الانتقالي الجنوبي بأقذع الألفاظ = بيع المبادئ والتقرب من قيوم شرعية معبد معاشق للحصول على منصب آني رخيص

الشيخ عبدالعزيز الجفري يوجه رسالة بمناسبة ذكرى 14 أكتوبر بسم الله الرحمن الرحيم .بيان بمناسبة الذكرى ال 54 لثورة 14 إكتوبر المجيدة (ذكرى مجيدة وثورة تتجدد) يا ابناء الجنوب العربي الحر الأبي.. على كامل الارض الجنوبية من اقصاها الى اقصاها رجالا ونساء وشبابا واطفالا .. هاهي الذكرى (54) لثورة 14/ إكتوبر المجيدة تهل