الشيخ بن فريد والقائد ‘‘أبو اليمامة‘‘ يحضران الكرنفال البحري في عدن الصغرى(ملف صور)
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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 12 أكتوبر 2017 08:45 مساءً
بحضور حشد جماهيري وعدد من القيادات بمقدمتهم الشيخ/ صالح بن فريد العولقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والعميد/ منير اليافعي ( أبو اليمامة ) قائد اللواء الأول دعم وإسناد ..
شهد اليوم ساحل كود النمر بالبريقة كرنفالا بحري ( سباق مراكب - سباق أسرع سباح - عروض فنية ) وذلك ضمن إحتفالات شعبنا بعيد ثورة 14 أكتوبر المجيدة بذكراها ال45 الذي ينضمها المجلس الانتقالي ..
#بشير_الغلابي #عدن
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