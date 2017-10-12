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في ظل صمت وتجاهل السلطات .. توسع ظاهرة ردم المتنفسات والسواحل في العاصمة عدن (صور)

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 12 أكتوبر 2017 04:50 مساءً

 

في ظاهرة  سلبية شهدتها العاصمة  عدن  مؤخرا  توسعت ظاهرة ردم المتنفسات والسواحل في المدينة.

واشتكى مواطنون في عدن من كميات الركام ومخلفات المنازل المدمرة  التي ترمى جميعها في شواطئ مدينة عدن وبشكل عشوائي وسط صمت وتخاذل من قبل الجهات المعنية.

وشاهد عدد من الإعلاميين صباح اليوم محمية الدوبلين وهي تمتلئ بمخلفات عبارة عن ركام دمار المنازل.

 


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