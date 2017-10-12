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الخميس 12 أكتوبر 2017 04:38 مساءً

عشر وقفات على الشرعية ..!

وضاح بن عطية
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إذا كان المجتمع الدولي لم يثق بالشرعية على إدارة بنك ١ ١=٢ فكيف سيعترف الشعب بالدرجات الوظيفية العليا التي توزع الشرعية بالمحسوبية !

 

إذا كان المندوب الدولي لليمن ولد الشيخ يقول يجب حل القضية الجنوبية فهذا يعني أن الشرعية لم تحل القضية بمؤتمر الحوار كما يدعون .

 

إذا كانت الشرعية لم تسطع السيطرة على مدينة تعز وأصبحت المقاومة الحقيقية فيها (كتائب أبو العباس) محاصر من متنفذي الشرعية فكيف تستطيع أن تسيطر على الجنوب والشمال .

 

إذا كان لا يوجد وزير واحد في الشرعية لم يوظف أقاربه في مناصب عليا فهذا يعني أن الشرعية تخالف مخرجات مؤتمر الحوار الذي تدعي أنها أحد ثوابتها .

 

إذا كانت الشرعية لم تسطع أن تمنح توريد الوقود إلى عدن لغير العيسي رغم الأزمة منذ سنتين فهذا يعني أن الشرعية مختطفه مع عصابات .

 

إذا كانت الشرعية ترقي الفاشلين مثل المقدشي وتقصي الناجحين مثل بن بريك فهذا يعني أنه لا مكان للشرفاء فيها .

 

إذا كانت الشرعية أعلنت قبل عامين بضم المقاومة للجيش والأمن فلماذا لم تنفذ القرار ومن هم جيش الشرعية البالغ ٤٢٥ الف ومعظم الجبهات بيد مقاومة غير مرقمة عسكريا .

 

إذا كان لا يمر أسبوع إلا والشرعية تطرح حجر أساس لمشروع عملاق وفي المقابل ترفض تسليم رواتب الموظفين بحجة عدم وجود سيولة أليس هذا دليل على بيع الوهم .

 

إذا كانت قيادات عليا في الشرعية مطلوبة دوليا بسبب دعمها للإرهاب فكيف سيقتنع العالم بأن الشرعية ستؤمن المنطقة .

 

إذا كانت الشرعية ترقي القيادات التي شاركت في تدمير الجنوب والشمال فكيف سيقتنع بها الناس كبديل وتاريخهم أسوء من تاريخ المليشيات .

 

#وضاح_بن_عطية

 

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