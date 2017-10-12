الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تقديم المساعدات الغذائية على أهالي أرياف مديرية عتق بشبوة.

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يوم امس الثلاثاء توزيع مساعداتها الغذائية بقرى ومناطق وأرياف مديرية عتق وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

فقد قامت الهيئة ضمن هذه الجولة من المساعدات بتوزيع الفي سلة غذائية متنوعة على الأسر المعوزة والمحتاجة وذوي الدخل المحدود فى تلك المناطق المستهدفة وذلك للحد من مستوى العوز الغذائي وتوفير العيش الكريم للاهالي.

وأكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بشبوة، سعي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تحسين الحياة المعيشية للسكان وتوفير متطلبات المرحلة من مساعدات إنسانية وإغاثية ومشروعات تنموية إضافة إلى حرص الهيئة على توسيع عمليات توزيع المساعدات الإغاثية في شبوة لتغطية الحالات المستحقة لها.

وأعلن أن الهيئة تجاوبت وبشكل عاجل مع النداءات التي أطلقتها السلطات المحلية بمركز محافظة شبوة وعاصمتها الإدارية مديرية عتق بضرورة التدخل الإنساني في أرياف المديرية للتخفيف من معاناة وإحتياجات الأسر المعوزة والمحتاجة وذوي الدخل المحدود.. مشيدا بتعاون السلطة المحلية في مركز وعاصمة محافظة شبوة ودورهم في تذليل الصعوبات أمام فريق عمل الهلال الأحمر الإماراتي العامل بمختلف المديريات لتنفيذ مهامهم الإنسانية، والإغاثية، المناطة بهم، والتي تستفيد منها الآف الأسر من أهالي وسكان قرى ومناطق ومديريات محافظة شبوة.

من جانبه أشاد وكيل محافظة شبوة احمد صالح عبدالحبيب؛ بعطاء وإسهام دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني في اليمن ”الهلال الأحمر الإماراتي“ المتميز في تقديم الدعم والمساعدات الغذائية والإنسانية للفقراء والمحتاجين بالمحافظة والمديرية على وجه الخصوص؛ وبما تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من دعومات نوعية إغاثية وإنسانية لشعبنا اليمني في كافة المحافظات معبـرا ؛عن بالغ الإعتزاز بالمواقف اﻷخوية الصادقة للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه شعبنا والتي تجسد نبل وأصالة عمق الروابط التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين٠

ووجه عبد الحبيب كافة الإدارات والمؤسسات والمرافق الخدمية والفنية والفعاليات الرسمية والشعبية التابعة للوحدات الإدارية بمختلف مديريات المحافظة إلى التعاون مع فريق الهلال الأحمر الإماراتي وتوفير بيئة العمل الملائمة لهم بما يكفل لهيئة الهلال وفريق عملها بالمحافظة تحقيق النتائج الإيجابية المطلوبة والمنشودة من عملهم الإنساني النبيل.

كما عبرأهالي المديرية عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية.. وقال أحمد بن ناهية في كلمةٍ عن الأهالي ان هذه المساعدات ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة نظرا لتردي الأوضاع الإقتصادية وإنعدام فرص العمل وبالتالي مصادر الدخل لدى عدد كبير من أرباب الأسر في عموم المحافظة.

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