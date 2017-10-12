قبائل الصبيحة يمنعون ‘‘بن دغر‘‘ من تدنيس أرضهم برفع العلم اليمني وشعارات الوحدة (صور)

منعت قبائل الصبيحة بمديرية المضاربة وراس العارة، رئيس حكومة الشرعية احمد عبيد بن دغر من الوصول الى مديرية المضاربة وقامت بحصاره ومرافقيه بينما كان في طريقه لمنطقة هويرب بزيارة رسمية

وقالت مصادر قبلية بالصبيحة، ان مسلحين قبليين حاصروا موكب بن دغر ومنعوه من دخول المضاربة، بعد تهديده برفع علم اليمن "الوحدة أو الموت" وشعار "بالروح والدم نفديك يايمن" في أرض قدمت خيرة رجالها من كبار العسكريين والمقاومةشهداء وجرحى وأسرى مما اضطر مرافقيه لتهريبه وتم تهريبه الى معسكر يقوده العميد احمد التركي ... ومنها عاد ادراجه عدن… وذلك بسبب اوامر اصدرها بن دغر ونائب وزير التربية عبدربه المحولي لرفع علم اليمن في مكان تواجد بن دغر.. وهو ما اثار قبائل الصبيحة.. واتخدت قرارها بمنع دخول بن دغر…

من جهة اخرى اوضح مصدر ببالسلطة المحلية بمحافظة لحج عن تفاجئهم بما حدث لرئيس الوزراء، مؤكدا عدم علم السلطة المحلية بزيارة رئيس الوزراء كما لم يتم اشعارها بالامر.

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