مصدر أمني يؤكد تورط حزب الإصلاح في عملية إغتيال الشيخ العدني

أكد مصدر أمني عن تورط خلية إرهابية تتبع حزب الإصلاح المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية بعدد من الدول العربية ،بإغتيال الشيخ ياسين العدني مساء يوم امس الثلاثاء بمديرية الشيخ عثمان .

وقال المصدر لـ عدن لنج:بأن الشيخ ياسين العدني تم تعيينه إماما لمسجد زايد بمنطقة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان خلفا لإمام إصلاحي ما دفع بقيادة حزب الإصلاح الى تدبير عملية إغتياله عن طريق عبوة ناسفة زرعت بسيارته ،خصوصا وانه مقرب من دولة الإمارات فهي من أيدته ليصبح امام جامع زايد ، حيث كان من أشد المعارضين لحزب الإصلاح وسياسته.

واضاف: اراد حزب الإصلاح الى إرسال رسالة واضحت المعالم من خلال اغتيال الشيخ ياسين العدني مفادها أي إمام يتم إستبدالها بإمام منتمي لحزب الإصلاح سيتم إغتياله حتى يستمر الحزب بالسيطرة على بعض المساجد التي يتم فيها غسل أدمغة الشباب لينضموا الى داعش .

ومنذ تحرير عدن وماتلاها من عمليات إرهابية نفذها داعش بحق قيادات جنوبية لم يصدر حزب الإصلاح أي بيان إدانة او استنكار ما يؤكد بحسب مراقبين ضلوعهم بهذه العمليات .

وفي وقت سابق أعلنت عدد من الدول العربية ضم جماعة الإخوان المسلمين المنتمي لها حزب الإصلاح على لائحة الإرهاب بعد تأكدهم من دعم وتمويل هذه الجماعة(الى جانب دولة قطر الإخوانية) لتنظيم داعش الإرهابي وعملياته الإجرامية في العالم.

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