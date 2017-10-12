منذ
في ظل صمت وتجاهل السلطات .. توسع ظاهرة ردم المتنفسات والسواحل في العاصمة عدن (صور)
  في ظاهرة  سلبية شهدتها العاصمة  عدن  مؤخرا  توسعت ظاهرة ردم المتنفسات والسواحل في المدينة. واشتكى مواطنون في عدن من كميات الركام ومخلفات المنازل المدمرة  التي ترمى جميعها في شواطئ مدينة عدن وبشكل عشوائي وسط صمت وتخاذل من قبل الجهات المعنية. وشاهد عدد من
منذ 12 دقيقه
عشر وقفات على الشرعية ..!
  إذا كان المجتمع الدولي لم يثق بالشرعية على إدارة بنك ١ ١=٢ فكيف سيعترف الشعب بالدرجات الوظيفية العليا التي توزع الشرعية بالمحسوبية !   إذا كان المندوب الدولي لليمن ولد الشيخ يقول يجب حل القضية الجنوبية فهذا يعني أن الشرعية لم تحل القضية بمؤتمر الحوار كما يدعون .   إذا
منذ 14 دقيقه
الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تقديم المساعدات الغذائية على أهالي أرياف مديرية عتق بشبوة.
   دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يوم امس الثلاثاء توزيع مساعداتها الغذائية بقرى ومناطق وأرياف مديرية عتق وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية. فقد قامت الهيئة
منذ 22 دقيقه
كتاب : الزهور تدفن في اليمن ..أبناء الجنوب العربي قاتلوا بإخلاص ( الحلقة السابعة)
  تأليف : وجيه أبو ذكرى الطبعة الثانية: عام 1977م عرض وتلخيص : د.علوي عمر بن فريد طرح المؤلف سؤالا هو : هل انتهت الحرب في اليمن ؟ وأجاب على نفسه  بالقول : أبدا ما انتهت ..إنهم يبنون أسلوبا جديدا في القتال يمكن أن نسميه عسكريا " القبضة الحديدة " يجمعون كل ما لديهم من قوة , ويحاولون
منذ 31 دقيقه
الإماراتيون إذ يطلقون ‘‘معاً للأبد‘‘
  لم يكن مفاجئاً للمراقب السياسي إطلاق دولة الإمارات، شعار (معاً للأبد) احتفاءً بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية السابع والثمانين، فالمراقب السياسي للعلاقة السعودية الإماراتية يدرك أن الإمارات اتخذت قراراً بدعم السياسة السعودية والوقوف معها في إدارة واحدة من أهم
الرئيسية اخبار المحافظات مصدر أمني يؤكد تورط حزب الإصلاح في عملية إغتيال الشيخ العدني
اخبار المحافظات

مصدر أمني يؤكد تورط حزب الإصلاح في عملية إغتيال الشيخ العدني

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 12 أكتوبر 2017 03:53 مساءً

 

أكد مصدر أمني عن تورط خلية إرهابية تتبع حزب الإصلاح المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية بعدد من الدول العربية ،بإغتيال الشيخ ياسين العدني مساء يوم امس الثلاثاء بمديرية الشيخ عثمان .

 

وقال المصدر لـ عدن لنج:بأن الشيخ ياسين العدني تم تعيينه إماما لمسجد زايد بمنطقة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان خلفا لإمام إصلاحي ما دفع بقيادة حزب الإصلاح الى تدبير عملية إغتياله عن طريق عبوة ناسفة زرعت بسيارته ،خصوصا وانه مقرب من دولة الإمارات فهي من أيدته ليصبح امام جامع زايد ، حيث كان من أشد المعارضين لحزب الإصلاح وسياسته.

 

 واضاف: اراد حزب الإصلاح الى إرسال رسالة واضحت المعالم من خلال اغتيال الشيخ ياسين العدني مفادها أي إمام يتم إستبدالها  بإمام منتمي لحزب الإصلاح سيتم إغتياله حتى يستمر الحزب بالسيطرة على بعض المساجد التي يتم فيها غسل أدمغة الشباب لينضموا الى داعش .

 

ومنذ تحرير عدن وماتلاها من عمليات إرهابية نفذها داعش بحق قيادات جنوبية لم يصدر حزب الإصلاح أي بيان إدانة او استنكار ما يؤكد بحسب مراقبين ضلوعهم بهذه العمليات .

 

وفي وقت سابق أعلنت عدد من الدول العربية ضم جماعة الإخوان المسلمين المنتمي لها حزب الإصلاح على لائحة الإرهاب بعد تأكدهم من دعم وتمويل هذه الجماعة(الى جانب دولة قطر الإخوانية) لتنظيم داعش الإرهابي وعملياته الإجرامية في العالم.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة