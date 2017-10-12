كاتب في صحيفة سعودية يطالب بإغلاق مقرات حزب الاصلاح في عدن

‏وصف كاتب ومحلل سياسي في صحيفة الجزيرة السعودية الحملة الاخوانجية الواسعة ضد القوات الأمنية في عدن تعبير صريح على الاجندة الارهابية التي يديرها حزب الاصلاح في المحافظات المحررة

وقال الكاتب هاني مسهور إن ‏اغلاق مكتب حزب الإصلاح في عدن يبقى اجراء أمني ضروري لتأمين فعالية ١٤ اكتوبر والتحفظ على الموقوفين تم بموجب القانون وانتهى زمن العبث.

وأشار مسهور الكاتب في صحيفة الجزيرة من خلال تغريدات له رصدها موقع "شبوه برس" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، إلى أن ‏ابراز خبر إغلاق مكتب حزب الإصلاح في قناة الجزيرة يعني أن الصفعة وصلت إلى الوجه الذي يجب أن يصفع.

وأوضح الباحث السياسي أنه تم ‏ضبط مليون و٢٥٠ ألف ريال قطري في مقر حزب الإصلاح فرع عدن، وهذا دليل مادي خطير يؤكد تمويل قطر لأعمال تخريبية تهدف لافشال جهود التحالف العربي في عدن.

اتبعنا على فيسبوك