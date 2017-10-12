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إحباط مخطط إرهابي يستهدف تجمهر مليونية 14 أكتوبر بعدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 12 أكتوبر 2017 07:47 صباحاً
صورة تعبيرية من أرشيف شبوه برس

 

‏في عملية إستخباراتية إماراتية نوعية تمكنت قوة مكافحة الإرهاب في العاصمة عدن فجر اليوم الاربعاء الموافق 11اكتوبر 2017 من إحباط مخطط إرهابي يستهدف تجمهر مليونية 14 أكتوبر الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في شارع المعلا عبر تفخيخ سيارة من نوع هيلوكس

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حيث قامت القوة بمداهمة مقر حزب التجمع اليمني للاصلاح في منطقة القلوعة وأقت القبض على 7 عناصر ثبت انتمائهم لداعش، فضلا" عن استخراج عبوات ناسفه ومواد متفجره وكميات من مادة السي فور المعروف بقوة تفجيره كانت مجهزه لتفخيخ سيارة من نوع هيلوكس لاستهداف المليونيه.

 

يذكر ان العملية تمت بعد اغتيال امام وخطيب مسجد الشيخ زائد في منطقة عبدالعزيز بتفجير سيارته عبر لاصف استخدمت فيه مادة السي فور وقد ساعدت معلومات استخباراتيه إماراتية رفيعه في الكشف عن هذا المخطط

 

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