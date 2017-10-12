منذ
شكرا للتجمع اليمني للإصلاح !
  جاء بيان التجمع اليمني للإصلاح فرع عدن والذي اكد انحيازه إلى دعاة فعالية خور مكسر للاحتفاء بثورة ١٤ اوكتوبر في ذكراها الرابعة و الخمسين والتمسك بوحدة اليمن والاقاليم الستة،  ليؤكد ان الانقسام الذي يحاول البعض تسويقه لدى الشارع الجنوبي لا يقوم إلا بين مشروعين: الاول
منذ دقيقتان
إحباط مخطط إرهابي يستهدف تجمهر مليونية 14 أكتوبر بعدن
  ‏في عملية إستخباراتية إماراتية نوعية تمكنت قوة مكافحة الإرهاب في العاصمة عدن فجر اليوم الاربعاء الموافق 11اكتوبر 2017 من إحباط مخطط إرهابي يستهدف تجمهر مليونية 14 أكتوبر الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في شارع المعلا عبر تفخيخ سيارة من نوع هيلوكس . حيث قامت القوة
منذ 5 دقائق
عن التوازي بين ‘‘الصراع العقيم‘‘ و ‘‘الحل الجذري‘‘
  جاء في إفادة إسماعيل ولد الشيخ أن أطراف النزاع في اليمن ماضية في صراع عسكري عقيم، وأن القضية الجنوبية تتطلّب حلّاً جذريّاً.   اللافت في إفادة المبعوث الأممي في جلسة مجلس الأمن، هذه المرة، أن هناك خطين متوازيين لا تخطئهما النظرة الواقعية إلى حقائق الوضع على الأرض، هما
منذ 9 دقائق
معارضي المجلس الانتقالي .
  ينقسم معارضي ومناوئي المجلس الانتقالي الى ثلاثة شرائح . شريحة ترى ان تشكيل المجلس الانتقالي يهدد وحدة اليمن ويعتبر تمرد على الشرعية ويمس بسلطتها وسيادتها. الخلاف مع هؤلاء واضح واصحاب هذا المنطق سيهاجمون المجلس الانتقالي من نفس المنطلق يغض النظر عن من هو رئيس الشرعية
منذ 11 دقيقه
أبين لا تقف خلف هادي في مشروعه الاتحادي
  البعض من المرضى واصحاب الفتن يريدون اقناعنا ان أبين تقف خلف مشروع هادي الداعي لليمن الاتحادي من صعدة الى المهرة من خلال مدافعتهم عنه بقوة مبالغ فيها وهذا افتراء وكذب بواح لا يصدقه عاقل فأبين جنوبية الهواء والهوية والمصير ولا تتبع هادي ولا مشروعه الوحدوي ولا تقر به وكما
الرئيسية مقالات عن التوازي بين ‘‘الصراع العقيم‘‘ و ‘‘الحل الجذري‘‘
مقالات
الخميس 12 أكتوبر 2017 07:44 صباحاً

عن التوازي بين ‘‘الصراع العقيم‘‘ و ‘‘الحل الجذري‘‘

د سعيد الجريري
مقالات أخرى للكاتب
فنجان سياسة حضرمي
رهائن يراد لها أن تجعل الشعب رهينة
طِر يا طير وخيطك بيدّي
الشهيد صالح أبوبكر بن حسينون
علي محسن ذراع عفاش ..والثنائي العفاشي الجنوبي هادي وبن دغر
عن هادي وغسيل المواقف!
فوزية باسودان .. وداعا!
هادي بن دغر
ليس تعليقا على قرارات الرئيس ((المعاق)) كليا:
حضرموت ومعصوبو الأعين !!

 

جاء في إفادة إسماعيل ولد الشيخ أن أطراف النزاع في اليمن ماضية في صراع عسكري عقيم، وأن القضية الجنوبية تتطلّب حلّاً جذريّاً.

 

اللافت في إفادة المبعوث الأممي في جلسة مجلس الأمن، هذه المرة، أن هناك خطين متوازيين لا تخطئهما النظرة الواقعية إلى حقائق الوضع على الأرض، هما خط النزاع العسكري وأطرافه الانقلاب والشرعية (أو الانقلاعيون)، من جهة، وخط الجنوب وقضيته المستقلة عن تلك الأطراف جوهراً ومصيراً.

.

ما أنطق ولد الشيخ بهذه المستوى الذي كان فيه اقرب إلى معاناة الإنسان المنتهكة حقوقه بالحرب، ثم إدانته لطرفَي النزاع انقلاباً وشرعيةً، ليس صحوة ضمير أممية، وإنما هو ما أكدته الوقائع على الأرض، ولاسيما بعد 2015 ، بعد تحرير عدن والمكلا باعتبارهما نموذجين محوريين في مقاومة قوى النفوذ والهيمنة ( الانقلاعية)، في حين ظل الصراع يراوح في محله، بينها، بعد أن تسبب جشعها، في السيطرة في انفراط العقد الجنوبي من بين أيديها، رغم ما تمارسه من نشاط عبر أدواتها لإفراغ التحرير من محتواه.

.

القضية الجنوبية تتقدم سياسياً، ويتمكن الجنوبيون على أرضهم المفخخة بتركة مركّبة، بينما يتصارع الانقلاعيون على أرض دمرتها حماقاتهم، وعقليتهم التي خططت لإبقاء الجنوب مزرعة أبدية لأطماعهم، وإذ ينفلت الجنوب مثقلاً بجرائمهم، تفجؤهم اللحظة بأن حربهم عبثية - بحسب إفادة المبعوث الأممي - مادامت المباراة ستنتهي من دون أن يأخذوا (دوري عدن) أو (كأس حضرموت)!.

.

لولا التضحيات والثبات على الموقف ولإيمان الشعبي بالقضية، لسقطت في أول اختبار ، لذلك فالشعب - دع المتساقطين على الطريق - هو الأمين على مصيره، ومستقبله الذي يُعَد (المجلس الانتقالي) خطوة في الاتجاه الصحيح إليه، ولذلك فالاحتفال بذكرى ثورة 14أكتوبر ليس استدعاءً للماضي، وإنما هو بوصلة الوصول إلى المستقبل، بإرادة شعبية، ولا عزاء للمستخدَمين القدامَى والجُدد (مرتزقة) أطراف الصراع اليمني كلاً بدرجته واسمه وصفته!.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال