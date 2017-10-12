أبين لا تقف خلف هادي في مشروعه الاتحادي

البعض من المرضى واصحاب الفتن يريدون اقناعنا ان أبين تقف خلف مشروع هادي الداعي لليمن الاتحادي من صعدة الى المهرة من خلال مدافعتهم عنه بقوة مبالغ فيها وهذا افتراء وكذب بواح لا يصدقه عاقل فأبين جنوبية الهواء والهوية والمصير ولا تتبع هادي ولا مشروعه الوحدوي ولا تقر به وكما هناك محيطين به من ابين هناك من يافع والضالع وحضرموت وشبوة يسيرون حسب نهجه الوحدوي ولا تنسوا ان كل المليونات الجنوبية الداعية للاستقلال تأتي افواج مهولة من أبين وهم في فقر وعوز شديد يأتون كبارا وعجزة ومرضى للمشاركة ، ينامون في شوارع خورمكسر بالعراء جياع ويعودون متعبرين من سيارة الى اخرى للوصول لقراهم ومنهم من يبيع نعجته ودجاجه وما يملك ويدفع ثمنها للمشاركة وأسرته جياع ومع ذلك فضل المشاركة لإثبات حبه لوطنه وشعبه وحلمه الكبير في الحرية والاستقلال ..

لو استفتيم أبين فقطعا ستكون الاعلى نسبة في تصويت الجنوب تطالب بالاستقلال وهذا اجزم عليه واتحدى تنافسها منطقة اخرى ..

عادل اليافعي ..

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