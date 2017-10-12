رئيس حركة نداء حضرموت : فعالية عدن والمكلا وسيئون ستكون نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في حياة الثورة الجنوبية

قال القيادي في الثورة الجنوبية، رئيس حركة نداء حضرموت، الاستاذ "صابر بامقنع" أن الفعاليات الجماهيرية التي احتضنتها مدينة المكلا، وسيئون، والفعالية الكبرى بالعاصمة عدن، ستكون نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في حياة الثورة الجنوبية، ترحل بالجنوب من مرحلة الثورة الى مرحلة التمكين وبناء دولة الجنوب العربي، بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشار "بامقنع" إلى أن الفعاليات الجماهيرية والاحتفال بالذكرى ال"54" لثورة ال"14" من اكتوبر، تأتي تلبية للدعوة التي أطلقتها قيادة المجلس الانتقالي.

وأوضح "بامقنع" فعالية المكلا وسيئون تحضيرية والتجهيز للزحف والمشاركة في الفعالية المليونية الكبرى، التي سيحتضنها شارع الشهيد مدرم بالعاصمة عدن عصر يوم ال"14" من اكتوبر.

وكشف "بامقنع" عن اشهار المجلس الانتقالي الجنوبي خلال احتفالات اكتوبر عن الجمعية العمومية للمجلس في عموم محافظات الجنوب العربي.

وأكد "بامقنع" إلى أن الاحتفاء بثورة ال"14" من اكتوبر، حيث تعتبر بمثابة الانطلاقة نحو حكم وادارة الجنوب من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي.

*- المكلا – أحمد محمد باعباد

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