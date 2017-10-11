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عملية نوعية نادرة تجري لاول مرة في عدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 11:56 مساءً

 

اجريت عملية نوعية نادرة  في مركز  22مايو الجراحي التخصصي النموذجي  والاولى من نوعها في عدن  وهي استئصال جذري لورم سرطاني Retroperitoneal liposarcoma كبير الحجم(50cm  x 40cm ) ويزن مايقارب 3 الى  4كيلوجرامات من بطن مريضه تبلغ من العمر 65 عاما حيث ان الورم  كان ملتصق بالوريد الاجوف السفلي والحالب والكليه اليمنى ، واستغرقت  العملية ساعاتان تكللت بالنجاح بفضل من الله سبحانه وتعالى وجهود طاقم المركز  بقيادة الدكتور بدر الطوحري..

 

 وقد شهد المركز الجراحي  في الفترة الاخيرة   تطوراً  كبيراً  بعد تعيين الشاب  د. اوسان محمد محمود ناصر  وتم التوسع بالعمل  وفتح اقسام جديدة ،  هذا وقد اجريت في أوقات  سابقة بمركز ٢٢ مايو الجراحي العديد من العمليات النوعية والنادرة  والتي تجرى للمرة الاولى في العاصمة  عدن 

ومنها عملية استخراج شظايا من القلب واجراء عمليات ويبل لسرطان البنكرياس (يتم خلالها استئصال البنكرياس وجزء من المعدة والاثنى عشر والقناة الصفراوية ) وكذلك عمليات استئصال أورام سرطانية كبرى كسرطان المريء وكذلك عمليات مناظير البنكرياس والقنوات المرارية ERCP و عمليات استبدال مقاصل وعمليات نوعية في جراحة المخ والأعصاب .. وقد تم في الفترة من ( ديسمبر ٢٠١٥م الى سبتمبر  ٢٠١٧م )  اجراء اكثر من ٣٠٠٠ عملية جراحية متنوعة منها اكثر من ٩٠٠ عملية مجانية .. واستقبال اكثر من ٧٠ الف مريض بالعيادات الخارجية .

 

كما يتم استقبال حالات من جرحى ومرضى منتسبي الحزام الامني والجيش والأمن ..

 وبتوجيهات  من وزير الصحة د ناصر باعوم  وباشراف قيادة التحالف العربي  تم توقيع اتفاقية  بين مركز 22 مايو الجراحي ومكتب جرحى الساحل الغربي وبموجبه تم استقبال وعلاج العديد من الحالات الوافدة  من جبهات الساحل الغربي ..

 

وتحدث مدير عام المركز  د اوسان  انهم سيعملون بكل جهد للتخفيف عن المواطنين  وعن الابطال الذي يتصدرون الصفوف الامامية في الساحل الغربي  للقضاء على الانقلابيين  رغم الامكانيات البسيطة .

 

 

واضاف اتقدم بالشكر الجزيل  لنخبة الجراحين الاكفاء  وعلى رأسهم  د/عبدالواحد الدقم و د/ناصر هرهرة و د/نائف الحدي و د/بدر الطوحري و د/مختار شايف و د/خلدون الحسيني و د/صالح الظاهري و د/عبدالحكيم قرواش و د/عادل الحاج و د/هشام بن شحنة و د/صلاح عاطف و د/ محمد نصر و د/ صلاح الطويل ..  اضافة الى بقية الجراحين والأطباء وفريق تلتمريض والفنيين من طاقم المستشفى الاكفاء .

 

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