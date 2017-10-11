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الأربعاء 11 أكتوبر 2017 11:39 مساءً

#الاصلاح_من_السياسه_الى_العنف...

بأقلامهم
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بعد ضبط خليه كانت تخطط لتفجيرات للمحتشدون في عدن لاحياء ذكرئ ثوره اكتوبر المجيده....

ليس من العيب الصراع السياسي الشريف  الذي اصبح امرآ جليآ واعتياديآ في كثير من البلدأن...

 

وما أقبح واقذر ان يتحول الصراع الئ استخدام العنف المضاد لأراقة دماء اناسآ عزل يحلمون بعوده هويه يعتقدون انها سلبت منهم في يوم من ألأيأم...

 

ان وصفنأ ذالك ارهابآ  فانه ليس كافيآ ولاشافيآ  لانه التخطيط كان لعمل مشين وجريمه كبيره كادت كفيله بازهاق ارواح المئات..

 

في ذكرئ تاريخيه عضيمه تحرر فيها شعبنأ من احتلال الانجليز لارض مسلمه لتعود لنا بعدها بفضل الاجداد  ارض كانت مهد للاسلام وانطلاقه حقيقيه لمسيرته.

مداهمه الامن للخليه التي كانت تقبع داخل مقر الاصلاح في القلوعه بالعاصمه عدن يجب ان يقف الجميع عند هذه النقطه والانطلاق منها..نحو اغلاق وطرد كافه العاملين في الفروع بل واحاله القيادات الئ السجون ليكشف لنا البياض منهم من جحيم السواد الذي.كانوا يريدون ان يوقعوا الألاف من البشر المتكتله في ساحه واحده فيه...

 

#عبدالسميع_الاغبري

 

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