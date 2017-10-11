فساد الشرعية : ‘‘بن دغر‘‘ صرفنا مبالغ لمسؤولين واعلاميين مهاجرين ‘‘بتوجيه من الرئيس هادي‘‘

اعترف رئيس حكومة الشرعية احمد عبيد بن دغر بصرف مبالغ قدمت لعائلات المسؤولين واعلاميين وسياسيين "مهاجرين في الخارج" قائلاً انها صرفت لهم من اجل حمايتهم لانهم "مهاجرين من بطش العدو".

وحاول بن دغر رمي تهمة صرف تلك المبالغ على الرئيس هادي بالقول ان بعض تلك المبالغ صرفت بتوجيهاته صريحه من الرئيس وان تلك المبالغ كانت حق لهم.

وقال بن دغر في مقاله الذي اتى تحت عنوان (رجاءً ... إلى هنا ويكفي (١-٢)) كتبه ردا على اتهامات سلفه خالد بحاح له ولحكومته بالفساد :" "وأعترف أننا دون غيرنا اتخذنا من الإجراءات المالية ما يحمي أعضاء مجلس النواب والشورى وسياسيين وإعلاميين وأعضاء الهيئة الوطنية ووزراء سابقين وعائلاتهم ونازحين مرغمين على النزوح ممن اضطروا للهجرة فرارا من بطش العدو، بمبادرة منا أو بتوجيه صريح من الأخ الرئيس أو بكليهما معاً،."

وبرر بن دغر الصرف بالقول :" فإن كان ذلك فساداً فوالله إننا وهؤلاء لا نستحق شرف البقاء في الصفوف الأمامية لمواجهة الانقلاب هذه إجراءات كانت حقاً لهؤلاء الشرفاء جميعاً، وواجباً علينا نحن في حكومة إزائهم."

واتى مقال بن دغر ردا على اتهامات وجهها سلفه المهندس خالد بحاح للحكومة وشخصياتها بالفساد بعد ايام من رد حكومي دون "اسم" لم يأتي فيه جديد غير ان مقال بن دغر الحالي قدم اعترافات اكثر منها براهين براءة ويعد استمرار للفشل في رد واضح على اتهامات بحاح كما يعد حديث بن دغر عن محافظته وحكومته على "علم اليمن وهوية الجنوب" واتهامه لبحاح ضمنياً بالتفريط فيه "غرق جديد لبن دغر" واشعال جديد للحرائق في الجنوب تحت ارجل الشرعية.

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