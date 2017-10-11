منذ
عملية نوعية نادرة تجري لاول مرة في عدن
  اجريت عملية نوعية نادرة  في مركز  22مايو الجراحي التخصصي النموذجي  والاولى من نوعها في عدن  وهي استئصال جذري لورم سرطاني Retroperitoneal liposarcoma كبير الحجم(50cm  x 40cm ) ويزن مايقارب 3 الى  4كيلوجرامات من بطن مريضه تبلغ من العمر 65 عاما حيث ان الورم  كان ملتصق بالوريد
منذ 8 دقائق
اختتام ورشة دولية بشأن القضية الجنوبية بمشاركة المجلس الانتقالي في عمّان
  تُختتم اليوم الورشة السياسية بشأن القضية الجنوبية التي نظمها على مدى يومين بالعاصمة الأردنية عمّان المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية "تشتام هاوس"، بمشاركة شخصيات جنوبية بينهم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي كممثل عن المجلس عدنان الكاف. وسيقسم المشاركون
منذ 17 دقيقه
#الاصلاح_من_السياسه_الى_العنف...
  بعد ضبط خليه كانت تخطط لتفجيرات للمحتشدون في عدن لاحياء ذكرئ ثوره اكتوبر المجيده.... ليس من العيب الصراع السياسي الشريف  الذي اصبح امرآ جليآ واعتياديآ في كثير من البلدأن...   وما أقبح واقذر ان يتحول الصراع الئ استخدام العنف المضاد لأراقة دماء اناسآ عزل يحلمون بعوده
منذ 21 دقيقه
فساد الشرعية : ‘‘بن دغر‘‘ صرفنا مبالغ لمسؤولين واعلاميين مهاجرين ‘‘بتوجيه من الرئيس هادي‘‘
  اعترف رئيس حكومة الشرعية احمد عبيد بن دغر بصرف مبالغ قدمت لعائلات المسؤولين واعلاميين وسياسيين "مهاجرين في الخارج" قائلاً انها صرفت لهم من اجل حمايتهم لانهم "مهاجرين من بطش العدو". وحاول بن دغر رمي تهمة صرف تلك المبالغ على الرئيس هادي بالقول ان بعض تلك المبالغ صرفت
منذ 31 دقيقه
جروب الحسن .. ملهمة شعراء الغزل في وادي حضرموت (تسجيل صوتي)
  كانت مدينة سيؤن بوادي حضرموت تحوي على عدد من الجروب (جمع جرب)، وهي الأراضي الزراعية التي تسقى بماء الأمطار والسيول فقط. وكانت أهم وأشهر تلك الجروب: (جروب الحسن)، التي تقع غربي مستشفى سيؤن. وقد ذكرها حداد بن حسن الكاف في قصيدته الغزلية مع  ذكر ل "حصن بن دآعر" و " بنقلة بير
الرئيسية اخبار المحافظات فساد الشرعية : ‘‘بن دغر‘‘ صرفنا مبالغ لمسؤولين واعلاميين مهاجرين ‘‘بتوجيه من الرئيس هادي‘‘
اخبار المحافظات

فساد الشرعية : ‘‘بن دغر‘‘ صرفنا مبالغ لمسؤولين واعلاميين مهاجرين ‘‘بتوجيه من الرئيس هادي‘‘

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 11:35 مساءً

 

اعترف رئيس حكومة الشرعية احمد عبيد بن دغر بصرف مبالغ قدمت لعائلات المسؤولين واعلاميين وسياسيين "مهاجرين في الخارج" قائلاً انها صرفت لهم من اجل حمايتهم لانهم "مهاجرين من بطش العدو".

وحاول بن دغر رمي تهمة صرف تلك المبالغ على الرئيس هادي بالقول ان بعض تلك المبالغ صرفت بتوجيهاته صريحه من الرئيس وان تلك المبالغ كانت حق لهم.

وقال بن دغر في مقاله الذي اتى تحت عنوان (رجاءً ... إلى هنا ويكفي (١-٢)) كتبه ردا على اتهامات سلفه خالد بحاح له ولحكومته بالفساد :" "وأعترف أننا دون غيرنا اتخذنا من الإجراءات المالية ما يحمي أعضاء مجلس النواب والشورى وسياسيين وإعلاميين وأعضاء الهيئة الوطنية ووزراء سابقين وعائلاتهم ونازحين مرغمين على النزوح ممن اضطروا للهجرة فرارا من بطش العدو، بمبادرة منا أو بتوجيه صريح من الأخ الرئيس أو بكليهما معاً،."

وبرر بن دغر الصرف بالقول :" فإن كان ذلك فساداً فوالله إننا وهؤلاء لا نستحق شرف البقاء في الصفوف الأمامية لمواجهة الانقلاب هذه إجراءات كانت حقاً لهؤلاء الشرفاء جميعاً، وواجباً علينا نحن في حكومة إزائهم."

واتى مقال بن دغر ردا على اتهامات وجهها سلفه المهندس خالد بحاح للحكومة وشخصياتها بالفساد بعد ايام من رد حكومي دون "اسم" لم يأتي فيه جديد غير ان مقال بن دغر الحالي قدم اعترافات اكثر منها براهين براءة ويعد استمرار للفشل في رد واضح على اتهامات بحاح كما يعد حديث بن دغر عن محافظته وحكومته على "علم اليمن وهوية الجنوب" واتهامه لبحاح ضمنياً بالتفريط فيه "غرق جديد لبن دغر" واشعال جديد للحرائق في الجنوب تحت ارجل الشرعية.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة