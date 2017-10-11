بعد القبص على عصابة إرهابية بحوزتها متفجرات وأسلحة : ‘علامي بمكتب هادي يهدد بإقالة مدير أمن عدن بعد ساعات قليلة من اقتحام مقر حزب الاصلاح والقبض على عناصر إرهابية بحوزتها متفجرات c4, وأسلحة لمهاجمة الدروع أطل الاعلامي في مكتب رئاسة الجمهورية ياسر الحسني ليؤكد قرب الاطاحة باللواء شلال علي شلال مدير أمن العاصمة عدن . الحسني قال على صفحته على الفيس بوك : قريباً مدير

‘‘بن عيدان‘‘ يلتقي في العاصمة الأردنية بالفريق السياسي والأمني في مكتب ولد الشيخ قال الأكاديمي والسياسي الجنوبي "د حسين لقور بن عيدان أنه ألتقى ظهر اليوم الأربعاء في العاصمة الاردنية غمان بالفريق السياسي والأمني لمكتب المبعوث الخاص للامين العام لليمن وهم على التوالي : السيد مروان علي رئيس قسم الشؤون السياسية السيد اللواء محمد فرغل المستشار الامني

وقفات مع المجلس الانتقالي .. على مدى التاريخ لم يحصل أن شعب الجنوب فوض أو بايع قيادة كما حصل مع المجلس الإنتقالي في 21 مايو . ظلت قيادات وأحزاب اليمن تدعي طيلة السنوات الماضية أن شعب الجنوب بدون قيادة والآن أثبت الشعب الجنوبي عكس ذلك . راهنت قوى الإحتلال على تجزئة الجنوب وعدم ظهور قيادة واحدة وعملت

الحوثي ينتزع ثاني أكبر معسكر تابع لصالح في صنعاء انتزعت #ميليشيات_الحوثي، المخلب ما قبل الأخير، لشريكها الأساسي في الانقلاب الرئيس اليمني #المخلوع علي عبدالله#صالح، وذلك باستكمال سيطرتها على معسكر ضبوة التابع لقوات الحرس الجمهوري الموالية له، جنوب صنعاء. وأكدت مصادر يمنية متطابقة، الثلاثاء، ان الحوثيين، سيطروا