بعد القبص على عصابة إرهابية بحوزتها متفجرات وأسلحة : ‘علامي بمكتب هادي يهدد بإقالة مدير أمن عدن
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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 05:35 مساءً
بعد ساعات قليلة من اقتحام مقر حزب الاصلاح والقبض على عناصر إرهابية بحوزتها متفجرات c4, وأسلحة لمهاجمة الدروع أطل الاعلامي في مكتب رئاسة الجمهورية ياسر الحسني ليؤكد قرب الاطاحة باللواء شلال علي شلال مدير أمن العاصمة عدن .
الحسني قال على صفحته على الفيس بوك : قريباً مدير أمن جديد بحجم العاصمة المؤقتة عدن.
وكان قوة من امن عدن قد داهمت مقرا لحزب الاصلاح واعتقلت عددا من ناشطيه .
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