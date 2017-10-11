‘‘بن عيدان‘‘ يلتقي في العاصمة الأردنية بالفريق السياسي والأمني في مكتب ولد الشيخ

قال الأكاديمي والسياسي الجنوبي "د حسين لقور بن عيدان أنه ألتقى ظهر اليوم الأربعاء في العاصمة الاردنية غمان بالفريق السياسي والأمني لمكتب المبعوث الخاص للامين العام لليمن وهم على التوالي :

السيد مروان علي رئيس قسم الشؤون السياسية

السيد اللواء محمد فرغل المستشار الامني للمبعوث الخاص

السيد هاني نخلة مستشار في شؤون وقف اطلاق النار

السيد خالد عبدالفتاح مستشار في الشؤون السياسية

السيدة حواء عضوة الفريق السياسي. مرشحة لمكتب عدن

السيد ايمن مستشار سياسي في مكتب المبعوث الخاص

وقال "بن عيدان" في منشور على حائطه الخاص وتلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه أنه تم مناقشة الاوضاع في اليمن و الجنوب و التأكيد على ان الحل الشامل لكل قضايا الصراع و معالجة اسبابها هو المدخل الصحيح لاحلال السلام كما تم التأكيد على ما جاء في كلمة السيد اسماعيل ولد الشيخ امس في مجلس والخاص بالتأكيد على حل القضية السياسية الجنوبية بشكل اساسي.

و طالب السادة في الفريق السياسي المجلس الإنتقالي الجنوبي بفتح حوار جنوبي مع القوى الفاعلة في الساحة الجنوبية.

و الجدير بالذكر ان الامم قد بعثت بفريق لترتيب فتح مكتب لها في عدن و الذي سيعلن عنه في الايام القادمة .

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