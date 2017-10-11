الحوثي ينتزع ثاني أكبر معسكر تابع لصالح في صنعاء

انتزعت #ميليشيات_الحوثي، المخلب ما قبل الأخير، لشريكها الأساسي في الانقلاب الرئيس اليمني #المخلوع علي عبدالله#صالح، وذلك باستكمال سيطرتها على معسكر ضبوة التابع لقوات الحرس الجمهوري الموالية له، جنوب صنعاء.

وأكدت مصادر يمنية متطابقة، الثلاثاء، ان الحوثيين، سيطروا بالكامل على معسكر ضبوة، ثاني اكبر معسكرات الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع في صنعاء، وفرضوا قائدا جديد له مواليا لهم، بديلا عن قائده السابق العميد علي محمد المسعودي الذي اختطفوه منذ شهر.

ونقلت مواقع اخبارية يمنية، عن مصادر في الحرس الجمهوري، أن ميليشيات الحوثي أعطت عشرات الضباط والعسكريين في المعسكر إجازة مفتوحة منذ شهر كامل قبل أن تفرض ضباط موالين لها لقيادته.

وذكرت، ان تركيز الحوثيين على السيطرة على المعسكر، جاء عقب فعالية حزب المؤتمر الشعبي (الذي يرأسه المخلوع) في 24 أغسطس/آب الماضي، حيث ساهمت قواته معززة باليات عسكرية في تأمين الفعالية، ما اثار غضب الحوثيين، الذين عملوا منذ ذلك الحين على السيطرة عليه بعد اختطاف قائده السابق من مكتبه.

وأفادت، أن ضباط أبلغوا المخلوع صالح، عن خطة الحوثيين للسيطرة على المعسكر، إلا أنه تجاهل الرد عليهم، ولم يقم بأي تحرك أو يوجه اليهم اوامر، ما اجبرهم على التسليم للحوثيين وقيادتهم الجديدة التي نصبوها في معسكر ضبوة.

ويقع معسكر ضبوة جنوبي صنعاء ضِمن النطاق الجغرافي لمديرية سنحان (مسقط رأس المخلوع صالح)، وهو المربع الذي كان يضم القيادة المركزية للحرس الجمهوري، و3 ألوية عسكرية.

وحالياً تبقّى للمخلوع في هذا المربع معسكر "ريمة حميد" الذي يُعَد آخر معاقله وما تبقى له من قوات الحرس الجمهوري، إضافة إلى معسكر القوات الخاصة الذي يقوده نجل شقيقه وقائد حمايته العميد طارق صالح.

وعملت ميليشيات الحوثي، ضمن صراعها المتصاعد مع شريكها في #الانقلاب، الذي بلغت ذروته بالاشتباكات المسلحة وسط#صنعاء نهاية اغسطس الماضي، سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين، على انتزاع مخالب المخلوع العسكرية والسياسية، وترهيب مناصريه بالاعتقالات والاعتداء، تمهيدا لتوجيه ضربتهم الأخيرة والقاضية اليه، وفق مراقبون محليون.

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