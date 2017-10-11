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الإمارات مستمرة في علاج جرحى الجنوب في الهند ولا صحة لما يروجه إعلام جلال هادي

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شبوه برس – خاص – بونا الهند
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 01:38 مساءً

 

نفى مصدر مسؤول على صلة بعلاج جرحى الجنوب في الهند صحة الأنباء التي تتحدث عن طلب سفارة دولة الإمارات في الهند من الجرحى الجنوبيين العودة الى عدن.

 

وقال مصدر مسؤول بتصريح أن لا صحة للأنباء المتداولة من قبل وسائل الإعلام الممولة من نجل الرئيس هادي والتي تتحدث بأن سفارة دولة الإمارات في الهند وجهت بعودة جميع الجرحى الجنوبيين .

 

وأكد المصدر بأن ليس للسفارة الإماراتية علاقة مباشرة بهذا الملف وأن هناك جهات يمنية مسؤولة عن هذا الملف .

 

وكانت وسائل إعلام تابعة لنجل الرئيس هادي قامت بترويج أخبار كاذبة تتحدث عن أن السفارة الإماراتية في الهند طلبت من جميع الجرحى الجنوبيين العودة الى عدن وهذا ما نفاه المصدر المسؤول لاحقا .

 

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