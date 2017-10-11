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السياسي بن عيدان : لنا مشروعنا الواضح وجماهير الجنوب هي الحكم

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 01:26 مساءً

 

قال السياسي والأكاديمي الجنوبي " د حسين لقور بن عيدان" أن للجنوبيين مشروعهم الواضح معالمه وللآخرين مشروعهم الخاص .

 

وقال "بن عيدان" في تغريدة رصدها موقع "شبوه برس" : لنا مشروعنا الواضحة معالم طريقه و هو مشروع دولة الجنوب الاتحادية و لهم مشروعهم و هو دولة اليمن الاتحادية

ثم يأتي احدهم و يقول صراع اشخاص.

لنا حق التمسك بمشروعنا و العض عليه بالنواجد و لهم حق التمسك بمشروعهم، في الاخير ستكون الجماهير الجنوبية هي الحكم و نحن لا نخاف من حكمها.

اعرف انهم سيحاولون اختلاق اعذار لفشلهم بعد يومين و سيجدون من يعطيهم كثير من المبررات لكن لن يقول لهم احد هذا حجمكم في الشارع الجنوبي.

 

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