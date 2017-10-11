الوزير الأمريكي ‘‘تيلرسون‘‘ يفضح وزير النفط الإصلاحي (قائمة بأسماء وزراء النفط)

أوضح مصدر رفيع في وزارة النفط والمعادن بأن فترة تفاوض شركة "إكسون" الامريكية في مشروع الغاز المسال مأرب وبلحاف كان في الفترة من 1995م حتى عام 2000م، وهي المعلومة الموثقّة في تقارير الشركة الأمريكية ويستطيع أي طرف التأكد منها بصورة بسيطة وهي العودة إلى موقع الشركة الأمريكية وتقاريرها السابقة.

وقد اثار ناشطون موضوع عمل تلك الشركة بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون بشأن طلب وزير النفط اليمني في ذلك الوقت مبلغ " خمسة ملايين دولار" مقابل تسوية الصفقة، وجاء تصريح تيلرسون بحسب لقاء معه في احد الصحف الامريكية " عندما كنت مسؤلا مع إكسون التقيت مع احد كبار المسؤلين في اليمن لمناقشة الصفقة، وخلال اجتماعي مع وزير النفط اليمني سلمني بطاقة اعماله، وعلى ظهرها تم كتابة رقم الحساب في بنك سويسري ومبلغ (خمسة ملايين دولار) واجبته لن أفعل ذلك"

هذا وتشير اصابع الاتهام الى الوزير الإصلاحي محمد الخادم الوجيه الذي كان على كرسي الوزارة خلال تلك الفترة المعروفة.

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