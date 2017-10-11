حزب الإصلاح يقر بإعتقال 10 من عناصر الإرهابية في عدن ويهدد وسائل إعلام نشرت الخبر عنهم

اكد حزب الاصلاح في عدن اعتقال عدد من عناصره واغلاق مقره في مدينة القلوعة بالعاصمة عدن .

جاء ذلك في بلاغ صحفي صادر عن حزب الاصلاح في العاصمة "عدن"

موقع "شبوه برس" ينشر نص البلاغ :

فوجئ المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن فجر هذا اليوم بقيام عناصر أمنية تتبع إدارة الأمن بمداهمة منزل الأمين المساعد للمكتب، الأخ “محمد عبدالملك” وقامت باعتقاله من منزله في مدينة “القلوعة” بمديرية “التواهي”، واعتقال آخرين وبطريقة لا تمت للقانون ولا الأعراف بأي صلة.

وقامت في ذات الوقت وعند الساعة الخامسة من فجر اليوم بمداهمة مقر الحزب في “القلوعة” وطرد حراسه وإغلاقه.

يطالب الإصلاح في عدن بسرعة الإفراج عن المعتقلين ويؤكد على حقه القانوني في إعادة الاعتبار لهم ورفضه القاطع لهذه الإجراءات، ويطالب بالتحقيق فيما حدث ويحذر من مغبة التمادي في هذا التجاوز للقوانين والاستخدام المسيء لاسم المؤسسة الأمنية، ويحمل ادارة أمن المحافظة كل المسؤولية عما تعرض له المستهدفون بهذه الإجراءات وما قد يتعرضون له.

كما يوجه هذا البلاغ إلى الرأي العام وإلى الحكومة وقيادة التحالف، ويطالبهم بالقيام بدورهم في سرعة الإفراج عن الأخ محمد عبدالملك وزملائه، ووقف هذه الممارسات التعسفية، داعيا كافة الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعموم الرأي العام إلى إدانة هذه التصرفات غير القانونية والعمل على وقفها بشكل فوري ومنع تكرارها.

كما ينوه الاصلاح بالعاصمة عدن أن التعاطي الإعلامي غير المسؤول بغرض التضليل والإساءة من قبل الأشخاص أو الوسائل سيجعلهم عرضة للمساءلة القانونية.

أسماء المعتقلين:

أ. محمد عبدالملك

الامين المساعد للتجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة عدن

د. عارف أحمد علي

عضو مجلس الشورى بإصلاح عدن.. آمين عام نقابة الأطباء بعدن

أ. أيمن شكيب

أحد قيادات المقاومة بمحافظة عدن والقيادي بإصلاح مدينة القلوعة

عمار محمد فارع عفارة

يوسف محمد فارع عفارة

محمد عبدالله عبدالرحمن الحكيمي

أسامة اشفاق

محمد شرف

مأمون شكيب

مؤمن شكيب

صادر عن المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن..

يوم الاربعاء الموافق 11 أكتوبر 2017م

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