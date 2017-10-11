منذ
الإمارات مستمرة في علاج جرحى الجنوب في الهند ولا صحة لما يروجه إعلام جلال هادي
  نفى مصدر مسؤول على صلة بعلاج جرحى الجنوب في الهند صحة الأنباء التي تتحدث عن طلب سفارة دولة الإمارات في الهند من الجرحى الجنوبيين العودة الى عدن.   وقال مصدر مسؤول بتصريح أن لا صحة للأنباء المتداولة من قبل وسائل الإعلام الممولة من نجل الرئيس هادي والتي تتحدث بأن سفارة
منذ 5 دقائق
الانتقالي الجنوبي يتسبب بموجة (هستيريا و فوبيا) تجتاح اعلام الاخوان
  تسبب المجلس الانتقالي الجنوبي بموجة (هستيريا و فوبيا) اجتاحت اعلام "الاخوان المسلمين باليمن وحتى المحيط العربي" جعلت من وسائل الاعلام تلك تنشر "اخبار وتقارير غريبة". بل ولجأت تلك الوسائل لتصيد اي شيء سلبي بل حد اختلاق واختراع السلبيات لتشويه المجلس الذي يحظى بتأييد واسع
منذ 12 دقيقه
السياسي بن عيدان : لنا مشروعنا الواضح وجماهير الجنوب هي الحكم
  قال السياسي والأكاديمي الجنوبي " د حسين لقور بن عيدان" أن للجنوبيين مشروعهم الواضح معالمه وللآخرين مشروعهم الخاص .   وقال "بن عيدان" في تغريدة رصدها موقع "شبوه برس" : لنا مشروعنا الواضحة معالم طريقه و هو مشروع دولة الجنوب الاتحادية و لهم مشروعهم و هو دولة اليمن
منذ 25 دقيقه
الوزير الأمريكي ‘‘تيلرسون‘‘ يفضح وزير النفط الإصلاحي (قائمة بأسماء وزراء النفط)
  أوضح مصدر رفيع في وزارة النفط والمعادن بأن فترة تفاوض شركة "إكسون" الامريكية في مشروع الغاز المسال مأرب وبلحاف كان في الفترة من 1995م حتى عام 2000م، وهي المعلومة الموثقّة في تقارير الشركة الأمريكية ويستطيع أي طرف التأكد منها بصورة بسيطة وهي العودة إلى موقع الشركة الأمريكية
منذ 36 دقيقه
التواصل الاجتماعي والشحن المناطقي
  في الأشهر القليلة الماضية بدأت تتصاعد دعوات الشحن والتعصب المناطقي، لاسيما من قبل مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي من أبناء الجنوب، وذلك من خلال كم هائل من المنشورات المسممة التي تتنوع ما بين تلفيق وإشاعة وتحريض تصدر من قبل أشخاص، البعض يحملون أجندات خاصة، وآخرين لغرض
الرئيسية اخبار المحافظات حزب الإصلاح يقر بإعتقال 10 من عناصر الإرهابية في عدن ويهدد وسائل إعلام نشرت الخبر عنهم
اخبار المحافظات

حزب الإصلاح يقر بإعتقال 10 من عناصر الإرهابية في عدن ويهدد وسائل إعلام نشرت الخبر عنهم

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 01:02 مساءً

 

اكد حزب الاصلاح في عدن اعتقال عدد من عناصره واغلاق مقره في مدينة القلوعة بالعاصمة عدن .

جاء ذلك في بلاغ صحفي صادر عن حزب الاصلاح في العاصمة "عدن"

 

موقع "شبوه برس"  ينشر نص البلاغ :

فوجئ المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن فجر هذا اليوم بقيام عناصر أمنية تتبع إدارة الأمن بمداهمة منزل الأمين المساعد للمكتب، الأخ “محمد عبدالملك” وقامت باعتقاله من منزله في مدينة “القلوعة” بمديرية “التواهي”، واعتقال آخرين وبطريقة لا تمت للقانون ولا الأعراف بأي صلة.

وقامت في ذات الوقت وعند الساعة الخامسة من فجر اليوم بمداهمة مقر الحزب في “القلوعة” وطرد حراسه وإغلاقه.

يطالب الإصلاح في عدن بسرعة الإفراج عن المعتقلين ويؤكد على حقه القانوني في إعادة الاعتبار لهم ورفضه القاطع لهذه الإجراءات، ويطالب بالتحقيق فيما حدث ويحذر من مغبة التمادي في هذا التجاوز للقوانين والاستخدام المسيء لاسم المؤسسة الأمنية، ويحمل ادارة أمن المحافظة كل المسؤولية عما تعرض له المستهدفون بهذه الإجراءات وما قد يتعرضون له.

 

كما يوجه هذا البلاغ إلى الرأي العام وإلى الحكومة وقيادة التحالف، ويطالبهم بالقيام بدورهم في سرعة الإفراج عن الأخ محمد عبدالملك وزملائه، ووقف هذه الممارسات التعسفية، داعيا كافة الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعموم الرأي العام إلى إدانة هذه التصرفات غير القانونية والعمل على وقفها بشكل فوري ومنع تكرارها.

كما ينوه الاصلاح بالعاصمة عدن أن التعاطي الإعلامي غير المسؤول بغرض التضليل والإساءة من قبل الأشخاص أو الوسائل سيجعلهم عرضة للمساءلة القانونية.

أسماء المعتقلين:

 أ. محمد عبدالملك

الامين المساعد للتجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة عدن

د. عارف أحمد علي

عضو مجلس الشورى بإصلاح عدن.. آمين عام نقابة الأطباء بعدن

أ. أيمن شكيب

أحد قيادات المقاومة بمحافظة عدن والقيادي بإصلاح مدينة القلوعة

عمار محمد فارع عفارة

يوسف محمد فارع عفارة

محمد عبدالله عبدالرحمن الحكيمي

أسامة اشفاق

محمد شرف

مأمون شكيب

مؤمن شكيب

 

صادر عن المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن..

 يوم الاربعاء الموافق 11 أكتوبر 2017م

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة