منذ
آليات جديدة للتواصل بين المجتمع الدولى والجنوبيين بعمان
  عقدت أمس ندوة في فندق الكراون بلازا في البحر الميت في الأردن عقدها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتم هاوس"بمشاركة شخصيات جنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي. الندوة التي بدأت أمس خصصت بالجلسة الصباحية لمراجعة تجربة بناء الدولة الاشتراكية في الجنوب خلال 23 عاماً و
منذ 4 دقائق
أكدت رفضها ممارسات وعبث حكومة الشرعية بالجنوب ‘‘فعالية المكلا‘‘ تطالب بإقالة حكومة بن دغر الفاسدة
  طالبت "فعالية المكلا" الرئيس هادي، وقيادة التحالف العربي، للتدخل العاجل وإقالة حكومة الشرعية بقيادة الفاسد "أحمد عبيد بن دغر" وتعيين حكومة نزيهة يرتضيها أبناء الجنوب لوقف عبث وفساد الحكومة الحالية، وهو العبث والفساد الذي بات يهدد الانتصار الذي تحقق وإسقاط مدن الجنوب في
منذ 10 دقائق
تقرير غوتيريس.. الانحياز الفاضح
  شكل تقرير الأمم المتحدة صدمة لكثير من المتابعين للشأن اليمني، فالتقرير الذي تجاهل عنوة جرائم حرب معتبرة من قبل لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ارتكبتها ميليشيات الحوثي ليساوي بين الحوثيين والتحالف العربي حول استهداف الأطفال، وبالتأكيد فإن الصدمة لها اعتباراتها
منذ 30 دقيقه
عاجل : مداهمة مقر حزب الاصلاح في قلوعة عدن والعثور على أسلحة ومتفجرات واعتقال عناصر إرهاب (أسماء وصور)
  ‏في عملية إستخباراتية إماراتية نوعية تمكنت قوة مكافحة الإرهاب في العاصمة عدن فجر اليوم الاربعاء الموافق 11اكتوبر 2017 من إحباط مخطط إرهابي يستهدف تجمهر مليونية 14 أكتوبر الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في شارع المعلا عبر تفخيخ سيارة من نوع هيلوكس   وعلم "شبوه برس" ب
منذ 11 ساعه و 27 دقيقه
فنجان سياسة حضرمي
  هناك من يدور حول نفسه معصوب العينين، بعد أن أوقف ساعته الذهنية على لحظة معينة، ويريد للآخرين أن يدوروا معه معصوبي العيون، موقفين ساعاتهم الذهنية على لحظته نفسها، حتى إذا نزعوا عن عينيه العصابة، فرأى زمنا غير زمن ساعته الذهنية، قفز في الهواء مولولا متهما إياهم بالتآمر
الرئيسية اخبار المحافظات آليات جديدة للتواصل بين المجتمع الدولى والجنوبيين بعمان
اخبار المحافظات

آليات جديدة للتواصل بين المجتمع الدولى والجنوبيين بعمان

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 10:08 صباحاً

 

عقدت أمس ندوة في فندق الكراون بلازا في البحر الميت في الأردن عقدها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتم هاوس"بمشاركة شخصيات جنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

الندوة التي بدأت أمس خصصت بالجلسة الصباحية لمراجعة تجربة بناء الدولة الاشتراكية في الجنوب خلال 23 عاماً و الديناميكيات الداخلية في البلاد وما الذي دفع بالوحدة مع الشمال و نشأة الحراك الجنوبي.. وتحدث في هذا الشق السيد نويل بيرهوني من منظمة شركاء ميناس و السيده هيلين لاكنر من جامعة لندن والباحث المستقل محمد العولقي ورأس الجلسة الباحث ثانوس بيتوريس من جامعة لندن.

 

اما الجلسة الثانية بعد الظهر فخصصت لمناقشة المواضيع الرئيسية التي نشأت خلال الفترة الانتقالية من 2012-2014م والتي تم تجاهلها وكذالك قضية إشراك الجنوب في الفترة الانتقالية من عدمه... وتحدث في الجلسة السيد مارتين جاريت من وزراة الخارجية البريطانية وأحمد عوض مبارك سفير اليمن الى الولايات المتحدة وسعود السرحان من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية ...ورأس الجلسة السيدة نتاشا بولجر من وزارة الخارجية البريطانية.

 

أما الجلسة الثالثة بعد العصر فقد خصصت للوضع الحالي ونشأت المليشيات والمجموعات الأخرى خلال الأيام الأولى من الحرب الأهلية والوضع الحالي لها... وكان المتحدثون بيتر سالزبيري من تشاتم هاوس والصحفي المستقل سعيد البطاطي وغيداء الرشيدي من مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ورأس الجلسة الباحثة ابريل ونجلي ألي من مجموعة المخاطر الدولية.

 

أما الجلسة الرابعة فقد خصصت لعرض وجهة النظر الدولية والاتصال بالجنوب وكيف كان التواصل الدولي مع الجنوب في الماضي وماذا كان هنالك تغير الأن ونظرة القادة الجنوبيون للمجتمع الدولي.

 

وكان المتحدثون فيها بيتر رايس من الأمم المتحدة والباحث المستقل هديل بخش و المستشار الاقتصادي عدنان الكاف عضو المجلس الانتقالي الجنوبي وهيفاء المعشي من منظمة بحوث ورأس الجلسة ماري كريستين هينز من كاربو.

 

وسيقوم المشاركون في جلسات اليوم الأربعاء الى ثلاث مجموعات لمناقشة القضايا الرئيسية بالنسبة للجنوب وتطوير آليات سياسية للتواصل بشكل أفضل ومشاركة القادة الجنوبيون والمجموعات الجنوبية.

*- الأيام

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة