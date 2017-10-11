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اخبار المحافظات

أكدت رفضها ممارسات وعبث حكومة الشرعية بالجنوب ‘‘فعالية المكلا‘‘ تطالب بإقالة حكومة بن دغر الفاسدة

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 10:04 صباحاً

 

طالبت "فعالية المكلا" الرئيس هادي، وقيادة التحالف العربي، للتدخل العاجل وإقالة حكومة الشرعية بقيادة الفاسد "أحمد عبيد بن دغر" وتعيين حكومة نزيهة يرتضيها أبناء الجنوب لوقف عبث وفساد الحكومة الحالية، وهو العبث والفساد الذي بات يهدد الانتصار الذي تحقق وإسقاط مدن الجنوب في وضع يصعب النهوض منه.

 

وأكدت "فعالية المكلا" رفضها للأعمال الخطيرة التي تقوم بها قوى داخل الحكومة اليمنية، بإستهداف أمن محافظات الجنوب، وجهود مكافحة الإرهاب ولن تقبل بأي تجاوز حيال ذلك، فالثمن قد دفعناه دماء وأرواحاً غالية.

 

وحمل بيان "الفعالية" الحكومة الشرعية، مسؤولية تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها محافظة حضرموت ومحافظات الجنوب الاخرى.

 

وجددت الجماهير المحتشدة تأييدها للمجلس الانتقالي الجنوبي، كقيادة سياسية وحامل سياسي لقضية الجنوب، مؤكدة على دعمها لأي خطوات يقدم عليها لرفض ممارسات وعبث الحكومة التي أوصلت الأوضاع في الجنوب إلى هذه الدرجة المأساوية.

 

وقدمت الجماهير شكرها وتقديرها لدول التحالف العربي، قيادات وحكومات وشعوب وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، على مواقفهم التاريخية إلى جانب شعب الجنوب، ودعمهم المستمر.

 

ودعا "بيان الفعالية" أبناء الجنوب للزحف إلى العاصمة عدن يوم 13 أكتوبر، والمشاركة في مليونية الرابع عشر من أكتوبر في شارع الشهيد مدرم بالمعلا للتأكيد على أهداف ثورتنا المتمثلة في تحرير الجنوب وقيام دولة الجنوب العربي الفدرالية المستقلة ورفض ممارسات العبث والفساد التي تقوم بها الحكومة.

*- أحمد محمد باعباد

 

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