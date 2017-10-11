عاجل : مداهمة مقر حزب الاصلاح في قلوعة عدن والعثور على أسلحة ومتفجرات واعتقال عناصر إرهاب (أسماء وصور)

‏في عملية إستخباراتية إماراتية نوعية تمكنت قوة مكافحة الإرهاب في العاصمة عدن فجر اليوم الاربعاء الموافق 11اكتوبر 2017 من إحباط مخطط إرهابي يستهدف تجمهر مليونية 14 أكتوبر الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في شارع المعلا عبر تفخيخ سيارة من نوع هيلوكس

وعلم "شبوه برس" ب قيام القوة بمداهمة مقر حزب التجمع اليمني للاصلاح في منطقة القلوعة وأقت القبض على 7 عناصر ثبت انتمائهم لداعش، فضلا" عن استخراج عبوات ناسفه ومواد متفجره وكميات من مادة السي فور المعروف بقوة تفجيره كانت مجهزه لتفخيخ سيارة من نوع هيلوكس لاستهداف المليونيه.

يذكر ان العملية تمت بعد اغتيال امام وخطيب مسجد الشيخ زائد في منطقة عبدالعزيز بتفجير سيارته عبر لاصف استخدمت فيه مادة السي فور وقد ساعدت معلومات استخباراتيه إماراتية رفيعه في الكشف عن هذا المخطط

وحصل موقع "شبوه برس" على أسماء عدد من عناصر المعتقلين وهم محمد عبدالله عبدالملك الأمين المساعد لحزب الاصلاح في عدن ، والدكتور عارف أحمد علي واعتقاله..

واعتقال كل من ..عمار عفارة و محمد شرف ومحمد الحكيمي ويوسف عفارة

هذا وتأتي هذه الحملة الامنية عقب ساعات من اغتيال امام مسجد زايد في الشيخ عثمان، بزرع عبوة ناسفة على سيارته .

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