بن عيدان : من يحرض على تأجيج الخلافات بين الجنوبيين لا يحمل أي حس وطني و لا شعور بالمسؤولية

قال الأكاديمي والسياسي الجنوبي "د. حسين لقور بن عيدان" ان من يحرض على تأجيج الخلافات بين الجنوبيين لا يحمل أي حس وطني و لا شعور بالمسؤولية.

ودعا "بن عيدان" في تغريدة رصدها موقع "شبوه برس" الى توحيد صفوف الجنوبيين في مواجهة حملات اعلامية وسياسية منظمة تسعى لبذر الفتنة والخلافات بين ابناء الشعب الواحد.

وقال " بن عيدان" معلقا على تصاعد خلافات سياسية :"من يحرض على تأجيج الخلافات بين الجنوبيين لا يحمل أي حس وطني و لا شعور بالمسؤولية بل نذر نفسه في خدمة آخرين يسعون لمنع الجنوبيين من الوصول الى هدفهم في الاستقلال.

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