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يوم حضرمي بإمتياز : شوارع المكلا وسيئون تزدحم بـ جماهير المجلس الإنتقالي الجنوبي (ملف صور من المكلا وسيئون)

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شبوه برس - خاص - المكلا - سيئون
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 10:18 مساءً

 

شهدت مدينتي المكلا وسيئون في محافظة حضرموت مهرجانات جماهيرية كبيرة إحتفاء بذكرى ثورة 14 أكتوبر الرابعة والخميس والمبايعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي كحامل وممثل لقضية شعب الجنوب

 

ففي الساحل أحياء أبناء محافظة حضرموت عصر اليوم الثلاثاء فعالية جماهيرية بمدينة المكلا، للاحتفال بالذكرى الــ”54″ لثورة الــ”14″ من اكتوبر، تلبية للدعوة التي اطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي.

حيث بدأت الفعالية بمسيرة جماهيرية حاشدة، انطلقت من أمام هايبر المستهلك “المكلا مول” صوب ساحة الفعالية، امام سينما بن كوير، ضمت جميع المواكب الزاحفة من مختلف مديريات ساحل حضرموت.

وأشار بيان “فعالية المكلا” إلى ان اللحظة الراهنة جعلت شعب الجنوب، أمام نيل استحقاقات تاريخية وسياسية، يجب ان نصطف من أجلها ونركز جل اهتمامنا على الهدف المنشود كما تتطلب منا جميعاً شعباً وقيادة، مزيداً من اليقظة، لإفشال محاولات القوى والأحزاب الفاسدة، التي تهدف إلى إشغالنا عن الهدف الرئيسي من خلال تغذية الخلافات والنعرات المقيتة التي سما فوقها شعبنا، فحقق انتصاراته التاريخية.

 

وحمل بيان “الفعالية” الحكومة الشرعية، مسؤولية تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها محافظة حضرموت ومدن الجنوب الاخرى.

 

وأوضح “البيان” إلى ان هناك قوى متعمدة من قوى داخل الحكومة، تستخدم الشرعية غطاء لها وتحارب الأجهزة الأمنية وجهود مكافحة الإرهاب من أجل إعادة الأوضاع الأمنية في الجنوب إلى مربعات قد تجاوزها، فضلاً عن تصريحات رسمية للحكومة حول دمج قوات شمالية بمعسكرات في الجنوب، وغيرها من النوايا والممارسات التي تحاول إلغاء الواقع الجديد في الجنوب ووأد مكتسبات ثورة الحراك الجنوبي وانتصارات المقاومة الجنوبية وهو ما نؤكد على رفضه مهما كان الثمن.

 

وطالب “البيان” قيادة التحالف العربي والرئيس “هادي” للتدخل وإقالة الدكتور “أحمد عبيد بن دغر” وحكومته وتعيين حكومة نزيهة يرتضيها أبناء الجنوب لوقف عبث وفساد الحكومة الحالية وهو العبث والفساد الذي بات يهدد الانتصار الذي تحقق وإسقاط مدن الجنوب في وضع يصعب النهوض منه.

 

 

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