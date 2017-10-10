منذ
عن فعالية ١٤ اوكتوبر*
  ككل الفعاليات الوطنيةالجنوبية تتعرض فعالية هذا العام لذكرى الثورة الاكتوبرية للعبث والتلاعب ومحاولة تفكيك الصف الجنوبي وتوزيع ثواره إلى درجات ومستويات لا ينقص بعضها إلا ان يعلنوا  عن المطالبة بنصيبهم من الثورة او عن بيع حصتهم فيها بالمزاد العلني. اليوم تلقيت عدة
منذ دقيقتان
حينــــما يتحـول ممـــثلي الشـــرعيـــة إلى ناهبين معســـكر الدفـــــاع الجــــوي منطقــــة بئرأحمد أنمـــــوذجا
  اكرم الشاطري المحامي     ملفات فساد  وصل إلى الهيئة بلاغ من مصادر متعدده حول مافرضته معطيات الأمر الواقع فيما بعد تحرير محافظة عدن من المليشيات الإنقلابية وقيام مليشيات جنوبية أضفت لنفسها المشروعية تحت مسمى قيادة المقاومة الجنوبية وقامت بالأستيلاء والسطو على
منذ 8 دقائق
يوم حضرمي بإمتياز : شوارع المكلا وسيئون تزدحم بـ جماهير المجلس الإنتقالي الجنوبي (ملف صور من المكلا وسيئون)
  شهدت مدينتي المكلا وسيئون في محافظة حضرموت مهرجانات جماهيرية كبيرة إحتفاء بذكرى ثورة 14 أكتوبر الرابعة والخميس والمبايعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي كحامل وممثل لقضية شعب الجنوب   ففي الساحل أحياء أبناء محافظة حضرموت عصر اليوم الثلاثاء فعالية جماهيرية بمدينة المكلا،
منذ 20 دقيقه
نجاح جديد للحزام الأمني بأبين : القبض على قيادي بتنظيم القاعدة
  قالت الأنباء الواردة مساء اليوم الثلاثاء من محافظة أبين أن قوات الحزام الأمني من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم القاعدة . وقال مصدر بالحزام الأمني بأبين أنهم تمكنوا من إلقاء القبض على محمد صالح سعيد العولقي القيادي بتنظيم القاعدة في مدينة مودية بمحافظة أبين . ومنذ بداية
منذ 37 دقيقه
قائد اللواء الأول دعم واسناد ‘‘ابو اليمامة‘‘: موقفنا لن يحيد عن تأييد المجلس الانتقالي وندعو شعب الجنوب للمشاركة في فعالية المعلا
  قال قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير اليافعي (ابو اليمامة) ان موقفهم في قوات الدعم والاسناد وقوات الحزام الامني إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي ولن تحيد عن مناصرته وتأييده لكونه مشروع وطن وشعب تواق للحرية.   واضاف في تصريح صحفي : يعلم الكل أن المجلس الانتقالي
الرئيسية اخبار المحافظات نجاح جديد للحزام الأمني بأبين : القبض على قيادي بتنظيم القاعدة
اخبار المحافظات

نجاح جديد للحزام الأمني بأبين : القبض على قيادي بتنظيم القاعدة

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - زنجبار أبين
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 10:06 مساءً

 

قالت الأنباء الواردة مساء اليوم الثلاثاء من محافظة أبين أن قوات الحزام الأمني من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم القاعدة .

وقال مصدر بالحزام الأمني بأبين أنهم تمكنوا من إلقاء القبض على محمد صالح سعيد العولقي القيادي بتنظيم القاعدة في مدينة مودية بمحافظة أبين .

ومنذ بداية الحملة الأمنية تمكنت قوات الحزام الأمني في أبين من إلقاء القبض على العديد من القيادات البارزة في القاعدة والتي نفذت عمليات إغتيالات في عدد من المحافظات بينها عدن .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة