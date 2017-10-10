نجاح جديد للحزام الأمني بأبين : القبض على قيادي بتنظيم القاعدة
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شبوه برس - خاص - زنجبار أبين
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 10:06 مساءً
قالت الأنباء الواردة مساء اليوم الثلاثاء من محافظة أبين أن قوات الحزام الأمني من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم القاعدة .
وقال مصدر بالحزام الأمني بأبين أنهم تمكنوا من إلقاء القبض على محمد صالح سعيد العولقي القيادي بتنظيم القاعدة في مدينة مودية بمحافظة أبين .
ومنذ بداية الحملة الأمنية تمكنت قوات الحزام الأمني في أبين من إلقاء القبض على العديد من القيادات البارزة في القاعدة والتي نفذت عمليات إغتيالات في عدد من المحافظات بينها عدن .
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