منذ 13 دقيقه
هادي ..... عد إلى جادة الصواب
  لم تبقي قيادات عصابات صنعاء وعلى رأسهم عفاش والحوثي والمؤتمريون العفاشيون وكذا القيادات الشمالية في الشرعية وقيادات حزب الاصلاح اليمني وقيادات المؤتمر المنظمة للشرعية واعلامييهم وكافة القيادات الشمالية في دول الشتات،لم تبقي لجنوبيي الشرعية ولا مثقال ذرة من شرف
منذ 14 دقيقه
بشراك أيها الشعب اليمني..وشكراً بحاح!
  تحركات أممية جادة لسحب البساط المالي من حكومة الشرعية وتجريدها من صلاحياتها الحكومية  العبثية لطباعة عملة نقدية جديدة دون صرف مرتبات الموظفين،ومساع أممية جارية من عدن، لتولي الأمم المتحدة مهمة إدارة أموال ومساعدات   المانحين والاصدقاء لاعادة الاعمار وصرف
منذ 23 دقيقه
#المجلس_طوق_نجاتكم_فلا_تقطعوه.
  #المجلس_الانتقالي_الجنوبي كان بمثابة حلمٌ جنوبي انتظرناه طويلاً، فأصبح اليوم حقيقة وواقعاً للعيان، فمن يا ترى المستفيد من تدميره، أليس أعداء شعب الجنوب وقضيته هم أكثر المستفيدين من ذلك؟   إن ما يقوم به المجلس من عملٍ هو جهدٌ بشري فيه ماهو صائب، وفيه ما قد يعده البعض من
منذ 34 دقيقه
بيان صادر عن المسيرة الجماهيرية المطالبة باجتثاث الفساد وإعادة ترتيب الأوضاع الإدارية في
                     بسم الله الرحمن الرحيم   بيان صادر الفعالية الجماهبرية التصعيدية م/شبوة   يا أبناء شبوة الأحرار  يا جماهير ثورة الجنوب العظيمة.   ◀ لاشك انكم على مستوى من الوعي والإدراك الذي يجعلكم على إطلاع كاف بحجم
منذ 38 دقيقه
بعد فشله الحصول على موافقة اللجنة الأمنية لقمع تظاهرة شبوه .. المحافظ بن راشد يهرب إلى بيرعلي
  علم موقع "شبوه برس" أن محافظ محافظة شبوه العقيد الفاسد علي بن راشد حاول خلال اليومين الماضيين الحصول على موافقة اللجنة الأمنية للمحافظة بقيام قوات الأمن وعساكر المحور التابعين للشرعية بمنع وقمع تظاهرة أبناء المحافظة لرفض فساد المحافظ بالقوة العسكرية إن تطلب الأمر ورفض
الرئيسية مقالات هادي ..... عد إلى جادة الصواب
مقالات
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 05:12 مساءً

هادي ..... عد إلى جادة الصواب

أحمد مصعبين
مقالات أخرى للكاتب
وادي حضرموت المأساة المركبة
شعب مكلوم يطعن في الظهر
تأريخ قتل ابني .. فليذهب الى الجحيم
لم نتجاوز ثقافة الحمهورية العربية اليمنية بعد
قراءة في خطاب المفلحي
فوضى شرعية عارمة
دعوهم ينامون
لا يزال الأسد هادئا في عدن
انهيار مستمر وتفريط بالجنوب !!
ستوب للمناحة والتباكي

 

لم تبقي قيادات عصابات صنعاء وعلى رأسهم عفاش والحوثي والمؤتمريون العفاشيون وكذا القيادات الشمالية في الشرعية وقيادات حزب الاصلاح اليمني وقيادات المؤتمر المنظمة للشرعية واعلامييهم وكافة القيادات الشمالية في دول الشتات،لم تبقي لجنوبيي الشرعية ولا مثقال ذرة من شرف وكرامة.

 

من يتابع التصريحات المعلنة والمسربة للقيادات الشمالية يستشف مدى الحقد والكراهية وعقلية العدوان والاقصاء والاقتلاع التي يكنونها لشعب الجنوب.

 

نتساءل هنا...مع من يريدنا هادي تأسيس الدولة اليمنية الاتحادية ؟ مع هؤلاء ؟ هاهم يصرحون ليل نهار بانهم سوف ينتقمون من شعب الجنوب على مرأى ومسمع الجميع.

ومع من يريدنا اصحاب وانصار مشروع الاتحادية المزمنة ان نتحد؟ مع هؤلاء؟

يا للكارثة.

 

واذا سلمنا جدلا...ان كل تلك القيادات الشمالية لن يكونوا جزءا من الدولة الاتحادية،هل يمتلك المجتمع الشمالي الأسس والقواعد الحضارية والموضوعية لانتاج قيادات شمالية مدنية حضارية محترمة ؟...قطعا لا.

 

فالمصنع الشمالي لم تجرى عليه اي عمليات تطويرية لخطوطة الانتاجية منذ عهود الامامة ، لذلك فهو لن ينتج سوى نفس المنتج المطابق لعفاش والحوثي والصماد وعلي محسن الاحمر واولاد الاحمر والمقدشي والزنداني والديلمي والانسي والمخلافي والتوكلية ومن لف لفهم.

 

الاتحادية الدائمة،والمزمنة فاشلتان سلفا،وكارثيتان على شعب الجنوب وسوف تموتان كما ماتت الوحدة الاندماجية في يوم مولدهما،

استنادا الى كل الظروف والوقائع والاحداث التأريخية والتركيبة العسكرية القبلية العصبوية المشائخية الجاهلة والمتخلفة،والتي تحدد سمات المجتمع الشمالي، وبالتالي تعكس واقعا موضوعيا من المستحيل تغييره وتطويره بمجرد قرار سياسي محلي او اقليمي او دولي.انها عمليات مجتمعية تستغرق مئات السنين.

 

لذلك نناشد الرئيس هادي مجددا ، دع الشمال والجنوب يمضيان كل في طريقه.والا سوف تتسبب بكارثة على الشعبين لن يرحمك التأريخ بعدها.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال