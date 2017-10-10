هادي ..... عد إلى جادة الصواب

لم تبقي قيادات عصابات صنعاء وعلى رأسهم عفاش والحوثي والمؤتمريون العفاشيون وكذا القيادات الشمالية في الشرعية وقيادات حزب الاصلاح اليمني وقيادات المؤتمر المنظمة للشرعية واعلامييهم وكافة القيادات الشمالية في دول الشتات،لم تبقي لجنوبيي الشرعية ولا مثقال ذرة من شرف وكرامة.

من يتابع التصريحات المعلنة والمسربة للقيادات الشمالية يستشف مدى الحقد والكراهية وعقلية العدوان والاقصاء والاقتلاع التي يكنونها لشعب الجنوب.

نتساءل هنا...مع من يريدنا هادي تأسيس الدولة اليمنية الاتحادية ؟ مع هؤلاء ؟ هاهم يصرحون ليل نهار بانهم سوف ينتقمون من شعب الجنوب على مرأى ومسمع الجميع.

ومع من يريدنا اصحاب وانصار مشروع الاتحادية المزمنة ان نتحد؟ مع هؤلاء؟

يا للكارثة.

واذا سلمنا جدلا...ان كل تلك القيادات الشمالية لن يكونوا جزءا من الدولة الاتحادية،هل يمتلك المجتمع الشمالي الأسس والقواعد الحضارية والموضوعية لانتاج قيادات شمالية مدنية حضارية محترمة ؟...قطعا لا.

فالمصنع الشمالي لم تجرى عليه اي عمليات تطويرية لخطوطة الانتاجية منذ عهود الامامة ، لذلك فهو لن ينتج سوى نفس المنتج المطابق لعفاش والحوثي والصماد وعلي محسن الاحمر واولاد الاحمر والمقدشي والزنداني والديلمي والانسي والمخلافي والتوكلية ومن لف لفهم.

الاتحادية الدائمة،والمزمنة فاشلتان سلفا،وكارثيتان على شعب الجنوب وسوف تموتان كما ماتت الوحدة الاندماجية في يوم مولدهما،

استنادا الى كل الظروف والوقائع والاحداث التأريخية والتركيبة العسكرية القبلية العصبوية المشائخية الجاهلة والمتخلفة،والتي تحدد سمات المجتمع الشمالي، وبالتالي تعكس واقعا موضوعيا من المستحيل تغييره وتطويره بمجرد قرار سياسي محلي او اقليمي او دولي.انها عمليات مجتمعية تستغرق مئات السنين.

لذلك نناشد الرئيس هادي مجددا ، دع الشمال والجنوب يمضيان كل في طريقه.والا سوف تتسبب بكارثة على الشعبين لن يرحمك التأريخ بعدها.

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