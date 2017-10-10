بيان صادر عن المسيرة الجماهيرية المطالبة باجتثاث الفساد وإعادة ترتيب الأوضاع الإدارية في

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر الفعالية الجماهبرية التصعيدية م/شبوة

يا أبناء شبوة الأحرار

يا جماهير ثورة الجنوب العظيمة.

◀ لاشك انكم على مستوى من الوعي والإدراك الذي يجعلكم على إطلاع كاف بحجم ومستوى مايحاك ويدبر من مكائد ومؤامرات خسيسة ودنيئة، مراميها فت عضد ثورتكم، والحد من عنفوانها المبارك ونضالها العظيم.

◀ أن حضوركم اليوم وأحتشادكم يأتي بالتزامن مع ماتشهده كل ميادين وساحات الجنوب من أحتشاد جماهيري للأحتفاء بالذكرى (54 )لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة والمشاركة في مليونية شارع الشهيد مدرم يوم 14/أكتوبر القادم ، وهو يعبر بالضرورة عن رفضكم القاطع، لأية مشاريع أو ترقعيات سياسية، تستهتر بإرادتكم الحرة وتنتقص من حقكم في نيل إستقلالكم الناجز، وبناء دولتكم دولة الجنوب العربي الفيدرالية كاملة السيادة. ولن يتحقق ذلك إلا بتلاحم واصطفاف شعبنا في وجه المحتل استلهاما لدروس أكتوبر ضد الاحتلال البريطاني ، على أن نضع مبدأ التصالح والتسامح تجسيدا واقعا ملموسا قولا وفعلا .

◀ يأتي أحتشادكم اليوم لتأكيد دعمكم وتأييدكم الصريح، للمجلس الإنتقالي كقيادة سياسية وحامل سياسي لقضية الجنوب ومباركة ودعم أي جهود وخطوات لرفض ممارسات وعبث الحكومة التي أوصلت البلاد إلى هذا التردي المأساوي في محافظات الجنوب .

◀ أن حشدكم اليوم جاء لقطع دابر التآمر والوقوف في وجه محاولات سلطة شرعية الفساد ومشاريعها لزرع الفتن وإذكاء العصبيات والمناطقيات بهدف توطين وافشاء الفساد في مفاصل اجهزتكم ومؤسساتكم الايرادية والخدمية لتدجينكم وكسر ارادتكم وتفتيت اللحمة الجنوبية وتمزيق النسيج الاجتماعي الجنوبي وصولا إلى تحطيم ووأد مشروع الاستقلال حلم قوى الاحتلال واليمننة، المشروع الذي بذلتم ولازلتم تبذلون في سبيله دماء غزيرة وغالية .

ياابناء شبوة

◀أن خروجكم اليوم وتصعيدكم جاء عن معاناة الأوضاع ورداءة الخدمات التي هي نتاج فشل الشرعية وحكومتها في القيام بواجباتها وانتهاجها للفساد والعبث والمحسوبية والقرابات في محافظات الجنوب عامة

والحشد اليوم أيضا لمحاربة الفساد وادواته وشروط انتاجه في عموم محافظات الجنوب ومحافظة شبوة خاصة وان هذا التصعيد اليوم خطوة من خطوات تصعيدية متتالية ستضع حدا للاستهتار والعبث بالمال ومصالح ابناء المحافظة.

◀ ان الدماء الزكية والغالية علينا جميعا لن تذهب هدرا وإن التصعيد جاء رفضا لعودة الأوضاع في محافظات الجنوب إلى مربعات قد تجاوزتها.. يؤكد السعي للرجوع لها تصريحات رسمية من رئيس الحكومة حول دمج قوات شمالية بمعسكرات في الجنوب وغيرها من الإجراءات العقابية التي تمارسها في الخدمات وفي حرمان الناس من أبسط حقوقهم التي تحاول الحكومة بها وعبرها الغاء الواقع الجديد في الجنوب ووأد مكتسبات ثورة الحراك الجنوبي وانتصارات المقاومة الجنوبية وهو مانؤكد رفضه مهما كان الثمن .

◀ هذا الحشد اليوم لإنقاذ شبوة من وحل الفساد الذي ران على كل مفاصلها وان القضاء عليه وتجفيف منابعه واجب ديني وأخلاقي ووطني وجماعي وفردي من خلال إحلال الكوادر والكفاءات المؤهلة والنزيهة واعتناد الشفافية المالية والإدارية في الإدارة وتقييمها

◀ اننا شركاء في الجنوب، وشركاء المحافظة شراكة دم وهم لن نستجديها من أحد ، ويهمنا استقرارها وسكينتها وتنميتها وماضون في التصعيد حتى رد الاعتبار لها والاعتراف بمكانتها واختيار الجديرين بادارتها يفرض ذلك ما قدمته ومازالت تقدمه خيرة ابنائها ضد قوي الاحتلال والهيمنة والفساد .

◀ نؤكد بأنه لن يتم رد الاعتبار لشبوة ولمكانتها إلا من خلال :

- تطبيق القوانين المالية والإدارية في التعيين والمحاسبة وأن الحراك الجنوبي لايعترض على المحاسبة بل يطالب بها وأنها الأسلوب الأمثل لإصلاح ما افسدته عادات النظام وازلامه .

- نطالب الرئيس عبدربه منصور باختيار محافظ كفوء مهني يحضى باحترام أهله ولا ينحاز لأي خيار من الخيارات مهما اختلف معها ويكون عونا في محاربة الفساد ولا يخدم التعيين الأجندة الحزبية فوضع المحافظة لا يحتمل.

- العمل الجاد على تحرير ماتبقى من أراضي عزيزة في بيحان ولن يتحقق ذلك إلا بانشاء غرفة عمليات مستقلة عن المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب وبعيدا عن نفوذها التي أثبتت مسارات الحرب في بيحان انها أحد عوائق تحريره

- دعم رجال المقاومة الجنوبية في بيحان بالعتاد والمال والخبرات

◀ لايفوتنا أن نجدد شكرنا وتقديرنا لدول التحالف العربي قيادات وحكومات وشعوبا وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مواقفها التاريخية إلى جانب شعبنا.

◀ لا يفوتنا الإشادة بما يحققه أخواننا وابناؤنا في النخبة الشبوانية ورجال المقاومة الجنوبية وكل الشرفاء,من القوات المسلحة والأمن من إنجازات أمنية، ومايبذلونه من جهود جبارة وحثيثة في محاربة الإرهاب، و العمل على الحد من مظاهر الفوضى وأشكال الأنفلات في المحافظة.وضرور التعاون الشعبي معهم في إنجاز مهامهم

◀ ندعو كل ابناء شبوة للزحف يوم 13/ أكتوبر والمشاركة في مليونية 14/أكتوبر في شارع الشهيد مدرم بالمعلا للتأكيد على أهداف ثورتنا المتمثلة في تحرير الجنوب العربي وقيام دولته الفيدرالية المستقلة

◀ الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى

وأنها لثورة حتى النصر وبناء واستعادة السيادة وبناء الدولة

صادر عن/

المسيرة الجماهيرية المطالبة باجتثاث الفساد وإعادة ترتيب الأوضاع الإدارية في

محافظة /شبوة

عتق

10/أكتوبر /2017م

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