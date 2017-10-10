بعد فشله الحصول على موافقة اللجنة الأمنية لقمع تظاهرة شبوه .. المحافظ بن راشد يهرب إلى بيرعلي

علم موقع "شبوه برس" أن محافظ محافظة شبوه العقيد الفاسد علي بن راشد حاول خلال اليومين الماضيين الحصول على موافقة اللجنة الأمنية للمحافظة بقيام قوات الأمن وعساكر المحور التابعين للشرعية بمنع وقمع تظاهرة أبناء المحافظة لرفض فساد المحافظ بالقوة العسكرية إن تطلب الأمر ورفض طلبه , وهو ما أصاب المحافظ بالخذلان حيث أبلغه أعضاء في اللجنة أن قمع مسيرة سلمية تحت سمع وبصر التحالف العربي والعالم أجمع أمر خطير ونتائجه كارثية وأن زمن قمع مظاهرات أبناء الجنوب قد ولى .

ونظرا للخذلان الذي أصيب به علي بن راشد من قبل اللجنة الأمنية قرر أخذ إجازة قصيرة للنزهة على شواطئ مينائي قنا وبير علي في مديرية رضوم .

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