وصل اللواء عيدروس الزبيدي وعدد من اعضاء المجلس الانتقالي الى عدن
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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 04:34 مساءً
وصل صباح اليوم الى العاصمة عدن رئيس المجلس الانتقالي اللواء ” عيدروس الزبيدي” وبرفقته عدد من اعضاء الهيئة الرئاسية للمجلس وذلك للمشاركة في فعاليات ذكرى 14 أكتوبر .
حيث من المتوقع ان تشهد عدد من المحافظات الجنوبية احتفالات ومهرجانات بمناسبة ذكرى ثورة 14 اكتوبر .
وكان المجلس الانتقالي دعا انصاره الى الاحتشاد يوم 14 اكتوبر في الشارع الرئيسي بمدينة المعلا .
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