حشود فعالية الــ‘‘10‘‘ من أكتوبر تتوافد من مختلف مديريات ساحل حضرموت لإحياء المهرجان الخطابي بمدينة المكلا

هادي ..... عد إلى جادة الصواب لم تبقي قيادات عصابات صنعاء وعلى رأسهم عفاش والحوثي والمؤتمريون العفاشيون وكذا القيادات الشمالية في الشرعية وقيادات حزب الاصلاح اليمني وقيادات المؤتمر المنظمة للشرعية واعلامييهم وكافة القيادات الشمالية في دول الشتات،لم تبقي لجنوبيي الشرعية ولا مثقال ذرة من شرف

بشراك أيها الشعب اليمني..وشكراً بحاح! تحركات أممية جادة لسحب البساط المالي من حكومة الشرعية وتجريدها من صلاحياتها الحكومية العبثية لطباعة عملة نقدية جديدة دون صرف مرتبات الموظفين،ومساع أممية جارية من عدن، لتولي الأمم المتحدة مهمة إدارة أموال ومساعدات المانحين والاصدقاء لاعادة الاعمار وصرف

#المجلس_طوق_نجاتكم_فلا_تقطعوه. #المجلس_الانتقالي_الجنوبي كان بمثابة حلمٌ جنوبي انتظرناه طويلاً، فأصبح اليوم حقيقة وواقعاً للعيان، فمن يا ترى المستفيد من تدميره، أليس أعداء شعب الجنوب وقضيته هم أكثر المستفيدين من ذلك؟ إن ما يقوم به المجلس من عملٍ هو جهدٌ بشري فيه ماهو صائب، وفيه ما قد يعده البعض من

بيان صادر عن المسيرة الجماهيرية المطالبة باجتثاث الفساد وإعادة ترتيب الأوضاع الإدارية في بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر الفعالية الجماهبرية التصعيدية م/شبوة يا أبناء شبوة الأحرار يا جماهير ثورة الجنوب العظيمة. ◀ لاشك انكم على مستوى من الوعي والإدراك الذي يجعلكم على إطلاع كاف بحجم