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اخبار المحافظات

حشود فعالية الــ‘‘10‘‘ من أكتوبر تتوافد من مختلف مديريات ساحل حضرموت لإحياء المهرجان الخطابي بمدينة المكلا

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شبوه برس - خاص - المكلا
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 04:32 مساءً

 

بدأت الحشود المشاركة في فعالية الــ"10" من أكتوبر اليوم الثلاثاء بمدينة المكلا تتوافد بشكل مستمر لأحياء الحفل الخطابي الذي دعا إليه المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت .

حيث وصل أول الحشود من مديرية دوعن ويليه حشد مديرية الضليعة وبقية المديريات بساحل حضرموت ، ويتخللهم وفد نسائي من مديرية غيل باوزير .

ويهيب المجلس الانتقالي بحضرموت بجميع الشرفاء من ابناء حضرموت الى المشاركة في الفعالية عصر اليوم الثلاثاء والتي تبدأ بمسيرة حاشدة من هايبر المكلا وحتى موقع الفعالية بجانب سينما بن كوير .

 

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