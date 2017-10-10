الجنرال الأحمر ‘‘وإخوان اليمن‘‘ يدعون اليمنيون والجنوبيين للإحتشاد في ساحة خورمكسر (توثيق)

دعا الناطق العسكري للفرقة الأولى مدرع المنحلة "عسكر زعيل" المقرب من الجنرال علي محسن الأحمر اليمنيين والجنوبيين الموالين للشرعية إلى الإحتشاد في ساحة العروض بخور مكسر احتفاء بذكرى الـ 14 من أكتوبر الأسبوع القادم في عاصمة الجنوب العربي مدينة عدن , ترافقت دعوة الفرقة الأولى المنحلة مع دعوات حزب الاصلاح اليمني وأبواقه الإعلامية لتصب في نفس الإتجاه.

دعوة "عسكر زعيل" جاءت في تغريدة حصل عليها موقع "شبوه برس" وجاء فيها : سيحتفل الشمال قبل الجنوب بعيد ١٤ اكتوبر

وسنحتفل بتحرير الشمال كما احتفلنا بتحرير الجنوب من مليشيات صالح والحوثي

وستبقى عدن مع خيار الدولة الاتحادية

وسيقول الشعب كلمتة في ساحة العروض ..

عسكر زعيل المتحدث الخاص للجنرال علي محسن الاحمر

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