ابنه انتحاري قتل بحزام ناسف في البيضاء : الصندوق الأسود لرئيس أركان الجيش اليمني

أثارت أوساط إعلامية اسئلة حول رئيس أركان الجيش اليمني طاهر علي عيضة العقيلي الذي عينه الرئيس هادي خلفاً للواء محمد المقدشي تلقى العقيلي تعليمه من الصف الأول الأساسي وحتى حصوله على شهادة الثانوية العامة في معهد السلام العلمي في مدينة خمر، والتابع لـ”الإخوان المسلمين” في اليمن، ليلتحق بعدها بالسلك العسكري كجندي في لواء عسكري تابع للفرقة الأولى مدرع، التي كان يقودها الجنرال علي محسن الأحمر، وهناك تم استقطابه من قبل الضباط العائدين من قتال الروس في أفغانستان، والذين شكلوا خلية لـ”الإخوان” في الجيش اليمني، وهم علي عمار الجائفي، محمد ناصر سنهوب، عبد الرب الشدادي، أمين الوائلي.

في العام 1988م، التحق الجندي طاهر العقيلي بكلية الدفاع والطيران في صنعاء، وتخرج منها في العام 1992م، ليُعيّن قائداً لسرية في لواء تابع للفرقة الأولى في محافظة أبين.

في العام 1995، انتقل إلى لواء عسكري في حضرموت، وعُيّن فيه قائداً لكتيبة مدفعية. وبتوجيه خطي من الجنرال علي محسن الأحمر، التحق بالأكاديمية العسكرية في صنعاء عام 2002م، ليحصل منها على الماجستير في العلوم العسكرية عام 2004م.

بفضل علاقته بمدير الأكاديمية الموالي لحزب الإصلاح”، العميد عبد ربه القشيبي، عمل مدرساً في الأكاديمية حتى العام 2013م.

و كمكافئة لدوره في مساندة مرشح الإصلاح لرئاسة اليمن، فيصل بن شملان، في العام 2006م، في مديريته خمر بمحافظة عمران، ووقوفه إلى جانب هاشم الأحمر الذي ترشح لعضوية البرلمان في الدائرة 283 في العام 2008 خلفاً لوالده الشيخ عبد الله، تم ابتعاث الرائد طاهر العقيلي لدراسة العلوم العسكرية في السودان في العام 2014م.

إلى جانب علاقة العقيلي الوثيقة بالجنرال علي محسن وأبناء الشيخ عبد الله الأحمر، فعلاقته وثيقة أيضاً بقيادة حزب “الإصلاح”، وعلى وجه الخصوص الشيخ عبد المجيد الزنداني.

خلال الفترة من 2006 وحتى العام 2013م، عمل نجله الأكبر أسامة طاهر العقيلي، ضمن الحراسة الخاصة للشيخ الزنداني. وفي العام 2014م، تلقى العقيد طاهر العقيلي نبأ قيام نجله أسامة بعملية انتحارية في منطقة رداع بمحافظة البيضاء. التحق أسامة بتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء، وبايع أميرها الشيخ عبد الرؤوف الذهب. وكشفت مصادر مقربة من أسرته أن أسامة طاهر العقيلي التحق بتنظيم القاعدة بموافقة والده والشيخ الزنداني.

و في أكتوبر من العام 2014م، حمل أسامة حزاماً ناسفاً وكلفه التنظيم باستهداف نقطة تابعة للجيش في رداع، وهناك مزق الحزام الناسف جسده وقُتل في العملية الإنتحارية التي نفذها 4 جنود كانوا متمركزين في النقطة.

و لفتت المصادر إلى أن طاهر العقيلي بعث مجموعة من أسرته إلى البيضاء لتسلم جثمان نجله الممزق بوساطة قبلية، لتتم مواراته في مقبرة بصنعاء.

*- شبوه برس – عدن 24

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