تظاهرة كبرى في عاصمة شبوه ضد فساد المحافظ علي بن راشد (صور)

نظمت صباح اليوم في مدينة عتق تظاهرة كبرى شاركت فيها جماهير حاشدة من جميع مديريات المحافظة الـ 17 رفضا للممارسات المحافظ الفاسد العقيد علي بن راشد الحارثي .

التظاهرة الكبرى دعا إليها أنصار المجلس الإنتقالي الجنوبي من الحراك والمقاومة الجنوبية الذين أكدوا على الدعم الكامل لقيادة المجلس وأكدوا المشاركة الكبرى لأبناء شبوه في إحتفال الـ 14 من أكتوبر الجاري في الشارع الرئيسي بالمعلا .

التظاهرة رسالة قوية من أبناء شبوه إلى الرئيس هادي الذي أختار لمحافظة الإباء والكرامة محافظا سيئآ يمارس الطرارة الرسمية وهو بالمناسبة مقاول قتل لقوى البغي والعدوان في صنعاء سبق وأن نفذ عمليات غدر وأغتيال لمجموعة من الجنود في لواء ملهم الجنوبي في بيحان مطلع العام 1994م .

المحافظ الفاسد علي بن راشد يريد أكل الثوم بأفواه الشرفاء من أبناء شبوه حيث وجه شفهيا لمدير ضرائب القات "رائد ضباب الطوسلي" بتوريد حصيلة القات في حسابه الشخصي الأمر الذي رفضه الطوسلي وطلب من المحافظ أمرا مكتوبا بذلك فرفض "علي بن راشد" حتى لا يدين نفسه كتابيا , وأودع الطوسلي الأموال في البنك المركزي اليمني فرع شبوه الأمر الذي أغضب المحافظ الفاسد وأمر بعزل الموظف الأمين رائد ضباب الطوسلي من منصبه وهو ما أغضب أبناء شبوه قاطبة وخرجوا في مسيرة رفض الفساد الرسمي صباح اليوم في مدينة عتق .

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