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النخبة الشبوانية في خط العبر تفشل محاولة تهريب لقاطرتيين محملة بدرجات نارية وسجائر بلا وثائق

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شبوه برس - خاص - عتق
الاثنين 09 أكتوبر 2017 11:09 مساءً

 

تمكنت قوات النخبة الشبوانية التابعة لمعسكر حراد افشال محاولة تهريب لقاطرتيين محملة بدرجات نارية وسجائر لا تحمل وثائق وفواتير ولا تصاريح دخول تم احتجازهم في نقطة قرن البناء مفرق حضرموت شبوة مأرب.. ويكتنف القاطرتيين حالة غموض مصحوبة بتحري واجراءات أمنية دقيقة لمعرفة كافة التفاصيل.

 

وقال مصدر أمني في النخبة الشبوانية ان القاطرتيين التي تم احتجازها ومن خلال الاطلاع على حمولة قاطرة اتضح انها درجات نارية وسجائر ولا يملك السائقان اي وثائق او تصاريح او فواتيير.. كما ان اجابات السائقان حول اتجاه القاطرتيين  كان مختلف بين مأرب وشبوة .. وأضاف المصدر ان القاطرتيين قبل وصولها الى النقطة التابعة للنخبة الشبوانية في قرن البناء توقفت في مجمع العطر لمدة اربعة ايام وفقا للمعلومات والبلاغات الاولية لدى النخبة وبعد وصولهم تم احتجازها من قبل النخبة  بعد ان كانت النتائج تشير الى انها مجهولة واتضح انه لا يملك اصحابها اي وثائق او اثبات يمكن السماح لهم بالعبور وايضا سعي السائقان دفع مبالغ مالية من اجل امكانية العبور ..

 

وأشار انه تم ابلاغ العمليات في الادارة العامة وسيتم نقلها الى بلحاف ليتم استكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة.

 

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