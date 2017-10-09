14 اكتوبر لن يعيدنا لهوشلية المنصات !

نتابع بعض الدعوات التي تطالب المجلس الانتقالي بالعمل على ان تكون هناك فعالية واحده لا تمثل او تدعم أي منظومة سياسية جنوبية بحجة وحدة الصف .

لا نعلق على من ذهبوا للسخرية من دعوة المجلس للاحتشاد قائلين ان المظاهرات افلاس وفشل والناس تعبت الى اخر الاسطونة ثم اليوم يقولوا انهم سيدعمون حشد موازي في تحول غريب هؤلاء نفسهم سبق ان دعوا لحشد موازي في 7 /7 ثم لم يحضر منهم احد !

الشرعية هي الاخرى تحتفل بـ 14 اكتوبر لكن الفرق اننا لا نحتفل وانما نقيم فعاليه ثورية نؤكد فيها تمسكنا بالقضية وندعوا للانتصار لها لنوصل صوت الجنوبيين فمن يمثل صوت الجنوب ؟

اليوم لدينا منظومة سياسية يجب دعمها حتى نسير بثورتنا نحو الاستحقاق المطلوب ولا ندور في نفس الدائرة المغلقه .

من يقول ان الوحدة الجنوبية تتطلب تنازل احييه وعليه ان يقدم التنازل ويقفز على تحفظاته ليدعم اهم تحول سياسي في تاريخ الثوره الجنوبية واذا لا يريد دعم المجلس الانتقالي يمكنه ان يحضرالفعالية ويستمر في موقفه المعارض .

لنفترض ان هناك حكومة في اي دوله تنظم احتفال وطني هل المعارضة ستقاطع الاحتفالات الوطنية من اجل تحفظاتها تجاه الحكومه ؟

المجلس الانتقالي اليوم على طريق تعزيز سلطته ووجوده لكن الجنوب لن يكون ملك لاعضائه بل لكل الجنوبيين بما فيهم معارضيه فعليهم دعم المجلس الانتقالي او التزام الحياد .

سنكون حاضرين حيث الموقع الذي تحدده القيادة لنؤكد للعالم ان قضية الجنوب العادلة التي يتهرب البعض من حلها بادعائه ان لا قيادة للجنوب وان ثورتهم غوغائية نقول لهم هذه هي قيادتنا وهذه هي ثورتنا .

من يقول ان اكثر من فعالية ستشتت الصف هم للأسف من دعموا اكثر من فعالية تشتت الصف وهم من تناسوا ان حتى في الفعالية الواحدة كنا نعاني من العبث والهوشلية وصراع المنصات !

لا عودة للعبث مجدداً ، من يرى انه يمتلك الشارع ليتفضل ولنحتكم للشارع فالجنوبيين سئموا مزايدة العابثين

/ نبيل عبدالله

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