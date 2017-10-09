منذ
النخبة الشبوانية في خط العبر تفشل محاولة تهريب لقاطرتيين محملة بدرجات نارية وسجائر بلا وثائق
  تمكنت قوات النخبة الشبوانية التابعة لمعسكر حراد افشال محاولة تهريب لقاطرتيين محملة بدرجات نارية وسجائر لا تحمل وثائق وفواتير ولا تصاريح دخول تم احتجازهم في نقطة قرن البناء مفرق حضرموت شبوة مأرب.. ويكتنف القاطرتيين حالة غموض مصحوبة بتحري واجراءات أمنية دقيقة لمعرفة
منذ 6 دقائق
14 اكتوبر لن يعيدنا لهوشلية المنصات !
  نتابع بعض الدعوات التي تطالب المجلس الانتقالي بالعمل على ان تكون هناك فعالية واحده لا تمثل او تدعم أي منظومة سياسية جنوبية بحجة وحدة الصف . لا نعلق على من ذهبوا للسخرية من دعوة المجلس للاحتشاد قائلين ان المظاهرات افلاس وفشل والناس تعبت الى اخر الاسطونة ثم اليوم يقولوا
منذ 8 دقائق
الشيخ ‘‘بن عجرومة‘‘ يدعوا الجنوبيين للإحتشاد يوم الـ 14 أكتوبر في المعلا
  دعا الأمين العام لرابطة الجنوب العربي محمد ابوبكر بن عجرومه أبناء الجنوب الى احياء فعالية 14 أكتوبر المجيدة في ساحة المعلا والالتفاف حول المجلس الانتقالي وقيادته . وقال بن عجرومة في تصريح وزع على وسائل الإعلام اليوم الاثنين أن تضحيات شهدائنا وجرحانا ومعاناة أسرهم لا يجب
منذ 11 دقيقه
‘‘اللجان الرئيسية‘‘ تواصل التحضيرات لفعالية الـ 10 من اكتوبر بمدينة المكلا
  واصلت اللجان التحضيرية لفعالية المكلا اجتماعاتها اليوم الاثنين بمقر "المجلس الانتقالي" لترتيب فعالية الـ"10" من اكتوبر والتي ستحتضنها مدينة المكلا عصر يوم الثلاثاء مقابل سينما بن كوير. حيث أدار الاجتماع رئيس اللجنة الرئيسية للفعالية الاستاذ "سالم عبدالمنعم باعثمان"
منذ 14 دقيقه
كيف يسعى حزب الاصلاح لتفجير الوضع عسكرياً بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة
  يعمل حزب الإصلاح فرع تنظيم "الاخوان المسلمين" بالسعي الى تفجير الوضع عسكرياً في المحافظات الجنوبية، وذلك بعد فشل الحزب في السيطرة على عدن واخفاقه في تحقيق أي انتصارات في جبهات الشمال . حيث ان اللوبي المسيطر على مكتب الرئيس هادي والمدعوم من دولة قطر بشكل مباشر , بات يشكل
الرئيسية مقالات 14 اكتوبر لن يعيدنا لهوشلية المنصات !
مقالات
الاثنين 09 أكتوبر 2017 11:03 مساءً

14 اكتوبر لن يعيدنا لهوشلية المنصات !

نبيل عبدالله
مقالات أخرى للكاتب
( شركاء لا أتباع )
الخوف كل الخوف من وجود جنوبيين ينتهجون نهج عفاش
خالد بحاح في قناة الجزيرة
المفلسين اخلاقياً وسياسياً .
صعتر أشجع الشماليين
بالخط العريض !
الوطنية التي اختزلوها في الحذاء والعقال .
عن بن دغر وجيشه الوطني !
الإحتلال الإماراتي للجنوب والرئيس هادي
البحث عن المؤامرة الاماراتية على الجنوب !!

 

نتابع بعض الدعوات التي تطالب المجلس الانتقالي بالعمل على ان تكون هناك فعالية واحده لا تمثل او تدعم أي منظومة سياسية جنوبية بحجة وحدة الصف .

لا نعلق على من ذهبوا للسخرية من دعوة المجلس للاحتشاد قائلين ان المظاهرات افلاس وفشل والناس تعبت الى اخر الاسطونة ثم اليوم يقولوا انهم سيدعمون حشد موازي في تحول غريب هؤلاء نفسهم سبق ان دعوا لحشد موازي في 7 /7 ثم لم يحضر منهم احد !

الشرعية هي الاخرى تحتفل بـ 14 اكتوبر لكن الفرق اننا لا نحتفل وانما نقيم فعاليه ثورية نؤكد فيها تمسكنا بالقضية وندعوا للانتصار لها لنوصل صوت الجنوبيين فمن يمثل صوت الجنوب ؟

اليوم لدينا منظومة سياسية يجب دعمها حتى نسير بثورتنا نحو الاستحقاق المطلوب ولا ندور في نفس الدائرة المغلقه .

من يقول ان الوحدة الجنوبية تتطلب تنازل احييه وعليه ان يقدم التنازل ويقفز على تحفظاته ليدعم اهم تحول سياسي في تاريخ الثوره الجنوبية واذا لا يريد دعم المجلس الانتقالي يمكنه ان يحضرالفعالية ويستمر في موقفه المعارض .

لنفترض ان هناك حكومة في اي دوله تنظم احتفال وطني هل المعارضة ستقاطع الاحتفالات الوطنية من اجل تحفظاتها تجاه الحكومه ؟

المجلس الانتقالي اليوم على طريق تعزيز سلطته ووجوده لكن الجنوب لن يكون ملك لاعضائه بل لكل الجنوبيين بما فيهم معارضيه فعليهم دعم المجلس الانتقالي او التزام الحياد .

سنكون حاضرين حيث الموقع الذي تحدده القيادة لنؤكد للعالم ان قضية الجنوب العادلة التي يتهرب البعض من حلها بادعائه ان لا قيادة للجنوب وان ثورتهم غوغائية نقول لهم هذه هي قيادتنا وهذه هي ثورتنا .

من يقول ان اكثر من فعالية ستشتت الصف هم للأسف من دعموا اكثر من فعالية تشتت الصف وهم من تناسوا ان حتى في الفعالية الواحدة كنا نعاني من العبث والهوشلية وصراع المنصات !

لا عودة للعبث مجدداً ، من يرى انه يمتلك الشارع ليتفضل ولنحتكم للشارع فالجنوبيين سئموا مزايدة العابثين

 

/ نبيل عبدالله

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال