‘‘اللجان الرئيسية‘‘ تواصل التحضيرات لفعالية الـ 10 من اكتوبر بمدينة المكلا

واصلت اللجان التحضيرية لفعالية المكلا اجتماعاتها اليوم الاثنين بمقر "المجلس الانتقالي" لترتيب فعالية الـ"10" من اكتوبر والتي ستحتضنها مدينة المكلا عصر يوم الثلاثاء مقابل سينما بن كوير.

حيث أدار الاجتماع رئيس اللجنة الرئيسية للفعالية الاستاذ "سالم عبدالمنعم باعثمان" مشيراً في مستهل حديثه إلى الهم الكبير والمسؤولية التي تقع على عاتق اللجنة من أجل تنظيم فعالية للإحتفال بذكرى ثورة الـ"14" من اكتوبر العظيم وإيصال رسالتنا للعالم.

وقال "باعثمان" علينا أن نخلص في عملنا جميعاً وأن تكون حضرموت نموذج يحتذى به في عملها الوطني .. مشيراً إلى أن القضية الوطنية الجنوبية على أعتاب مرحلة فاصلة ومهمة.

ودعا "باعثمان" أبناء حضرموت إلى المشاركة في فعالية المكلا، والزحف إلى العاصمة عدن، في الفعالية الكبرى التي سيحتضنها شارع الشهيد مدرم في الــ"14" من اكتوبر بحضور قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.

*- المكلا - أحمد باعباد

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