كيف يسعى حزب الاصلاح لتفجير الوضع عسكرياً بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة

يعمل حزب الإصلاح فرع تنظيم "الاخوان المسلمين" بالسعي الى تفجير الوضع عسكرياً في المحافظات الجنوبية، وذلك بعد فشل الحزب في السيطرة على عدن واخفاقه في تحقيق أي انتصارات في جبهات الشمال .

حيث ان اللوبي المسيطر على مكتب الرئيس هادي والمدعوم من دولة قطر بشكل مباشر , بات يشكل خطر ليس على المحافظات الجنوبية فقط , ولكن على الأمن القومي الخليجي والعربي والعالمي. مقابل المد الايراني الفارسي

•كيف تمكن الاصلاح من التحكم بقرارات الدولة .

تمكن الاصلاح من السيطرة على قرارات الرئيس والحكومة ذلك عبر استغلال سيطرته على مكتب الرئيس هادي وهو مدير مكتبة ،ومن جانب ضعف وطمع نجله " جلال " بذلك تمكن "الاصلاح" من تمرير قرارات خطيرة .

حيث كادت ستؤدي تلك التدخلات بالقرارات الرئاسية في مجملها الى تفجير صراع جنوبي جنوبي، واظهار التحالف العربي بان فشل بتطبيق الحياة بالمحافظات المحررة بهدف وبالتالي نسف كل الانتصارات التي حققها التحالف العربي في اليمن سواء التصدي لتمدد الإيراني في المنطقة العربية، او في مجال مكافحة الإرهاب .

والهدف من هذا عكس الحقائق للعالم والمجتمع الدولي وهو اظهار التحالف العربي بقيادة الملكة العربية السعودية ودولة الامارات بالتحالف الفاشل وهذا ما تريده دولة قطر والاخوان المسلمين وحليفهم الايراني.

•ما هو المخطط لتفجير الوضع العسكري بالمحافظات المحررة (الجنوب)

تم تنفيد المخطط منذ ان صدر الرئيس هادي قرارات بإقالة محافظين المحافظات الجنوبية الذي حققوا نجاح ملموس في الاطار الامني والمجتمعي والخدماتي رغم كل المؤامرات من قبل قيادات الاصلاح واللوبي التابع لهم بالحكومة , وكان الهدف من اصدار القرارات حسب اعتقادهم التمرد على قرارات الرئيس من قبل المحافظين وخلق توتر ولكن باتت خططتهم بالفشل .

سعى الاصلاح واللوبي التابع له بفرض احد رموز النظام القديم والمتهم بقتل ضباط وكوادر الجنوب منذُ ما قبل حرب صيف 1994 محافظاً لشبوة

بعد ان نجح الاصلاح بتعين محافظ شبوة المقرب لهم قامت قوات من مأرب بالانتشار في حقول النفط في المحافظة تمهيداً للسيطرة عليها بشكل كامل , مما استدعاء تدخل قوات النخبة الشبوانية لسيطرة على حقول النفط .

بعد فشل المخطط الاول يعمل الاصلاح ومن معه على تنفيد مخطط اخر أي وهو الصدام المسلح بين وحدات الامن والجيش بالمحافظات الجنوبية .

يعمل الان حزب الاصلاح واللوبي العسكري والمدني الموالي له على خلق صراع مسلح بالمحافظات الجنوبية وبشكل خاص عدن.

حاول الاصلاح ومن الموالين له بتسبب بصدام دموي في ابين بعد اصرار الحكومة الاحتفال بذكرى سبتمبر برغم ان اغلب محافظات البلاد لم تحتفل بذلك , ولكن الاصرار على الاحتفال بابين بالوقت الذي تقوم قوات الحزام الامني تظهير المحافظة من اوكار الارهاب والقاعدة يريد الاصلاح الاحتفال الشي الذي خرج ضده ابناء ابين رافضين الاحتفال.

كما تعمل على خلف توتر عسكري في العاصمة عدن بعد نجاح ادارة امن عدن بتحقيق نجاح امني كبير الشي الذي يرفض الاصلاح ومن معه ذلك النجاح حيث يعتبر ذلك فشل لهم ولخططهم لأجل افشال الادارة الجنوبية والتحالف العربي بقيادة السعودية ودولة الامارات.

حيث حاول الاصلاح تمرير خطتهم من خلال خطاب رئيس الحكومة "بن دغر" بان من الضروري دمج الجيش ويقصد بذلك الجيش الخوانيج في مارب .

كل ذلك لأجل شي واحد فقط وهو اصدار قرارات من الدولة لأجل تستفز الشعب بالجنوب والقيادة الجنوبية و تؤدي الى تفجير الوضع عسكرياً في الجنوب، وذلك نكاية بالتحالف العربي الذي تقوده كلاً من السعودية ودولة الامارات وهما ابرز الدول المقاطعة لدولة قطر.

*- محمود الميسري – شبوه برس – تحديث نت

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