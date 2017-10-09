حراك جلال هادي وباعوم والنهضة يتحدون ضد الإنتقالي الجنوبي

قال كاتب وناشط سياسي جنوبي أن حراك فادي باعوم المدعوم من إيران وحراك حركة النهضة المدعوم من قطر وحراك جلال هادي المدعوم من العيسي كل هولاء اتحدوا ضد المجلس الإنتقالي الجنوبي .

وقال الكاتب والناشط "وضاح بن عطية" في منشور أطلع عليه موقع "شبوه برس" أن الصراع في الجنوب صراع مشاريع والأيام القادمة ستثبت ذلك ولا يغركم رفع علم الجنوب وصور الشهداء ، فقد كان الزنجي يرفع أعلام الجنوب ويطبعها بكل متر .

وأضاف "بن عطية" نحترم كل الحركات ونحترم ظاهرة الإختلاف ولكل تيار الحرية في البحث عن من يمول نشاطه والمطلوب من الجميع معرفة قدرهم على الواقع وعلى كل الحركات إحترام رأي أغلبية الشعب بعيدا عن النزغ والتخوين .

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